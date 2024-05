Día mundial de Star Wars: ¿Por qué cada 4 de mayo se conmemora la emblemática saga?

Santiago

El 4 de mayo es un día especial para los fanáticos y fanáticas de Star Wars, pues se conmemora a nivel mundial el #StarWarsDay, fecha elegida como un juego de palabras y en la que se celebra y honra a la franquicia creada por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970.

Este 2024, la instancia que cuenta con esperados estrenos en streaming, llegó con un relanzamiento icónico en cines bajo el alero de Disney, pero antes de entrar en materia, ¿por qué cada 4 de mayo se conmemora la fuerza?

¿Por qué todos los 4 de mayo se celebra mundialmente a Star Wars?

La celebración se debe a un juego de palabras en inglés. Este juego de palabras utiliza al vocablo Fourth (usada en referencia al cuarto día de mayo) y Force (fuerza), con lo que puede llegar a entenderse fonéticamente la famosa frase “Que la fuerza te acompañe”, una de las líneas más emblemáticas de la historia, la cual es usada por los guerreros Jedis para desear buena suerte o triunfo en una misión.

Aunque puede parecer obvio para quienes manejen el idioma, el origen del juego de palabras se remonta específicamente a 1979, cuando el diario británico London Evening News felicitó a la política Margaret Thatcher por la victoria de su partido en los comicios del 3 de mayo de 1979, que derivaron en el nombramiento de la Dama de Hierro como primera ministra al día siguiente, 4 de mayo.

En aquel momento, los periodistas del Evening News titularon “May the 4th be with you, Maggie”, una referencia que no se le escapó a una sociedad que ya estaba inmersa en el universo de Lucas.

Celebraciones por el 4 de mayo: 25º aniversario de Star Wars: La Amenaza Fantasma (Episodio I)

Las celebraciones comenzaron su puntapié inicial este 2 de mayo con el reestreno en salas de cines selectas del país de Star Wars: La Amenaza Fantasma (Episodio I). La instancia llega para conmemorar el 25° aniversario del estreno de la película centrado en los primeros pasos del viaje de Anakin Skywalker.

La historia transcurre en Tatooine, hogar de Luke Skywalker y el lugar de nacimiento de su padre, Anakin Skywalker. En este episodio el aprendiz a Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y su maestro Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) descubren a Anakin (Jake Lloyd). Un pequeño esclavo de 9 años inusualmente fuerte en la Fuerza.

Disney+ y Star Wars

Además, este 4 de mayo también se agrandará el catálogo de contenido de la franquicia en la plataforma de Disney+, donde está disponible la saga. Así, llega el estreno de Star Wars: Historias del Imperio. La segunda creación de la serie animanda Historias.

Esta parte cuenta con seis capítulos centrados en el Imperio Galáctico desde la mirada de dos guerreras con caminos divergentes.

Tal como su trailer lo adelantó, en esta nueva producción se puede ver cómo la joven Morgan Elsbeth navega por el mundo imperial en expansión hacia un camino de venganza tras quedarse sin nada.

Por su lado, la Jedi Barriss Offee hace lo que puede por sobrevivir a una galaxia que va en constante cambio, tomando decisiones que alterarán y definirán sus destinos.

Cabe destacar, que el próximo 4 de junio se estrenarán los dos primeros episodios de Star Wars: The Acolyte, la serie de acción centrada en la investigación de una seroe de crímenes que enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg).