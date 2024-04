“La amenaza fantasma” se acerca: mira el nuevo tráiler promocional del reestreno del Episodio I de Star Wars

No hay dudas de que Star Wars es una de las franquicias más importantes de la industria cinematográfica, marcando un antes y un después y dejando huella en más de una generación gracias al traspaso de su fanatismo.

Si bien su primera película se estrenó en 1977, conforme a la planificación original y el desarrollo de la saga, con el paso del tiempo se convirtió en el Episodio IV (Una nueva esperanza). Así, en 1999 llegó el Episodio I, titulado La amenaza fantasma.

Aquella película marcó el inicio de la trilogía precuela, explicando todo lo que había antes de los Episodios IV, V y VI. Además, fue un importante salto en cuanto a los efectos especiales y composición visual, con todo lo que eso significa considerando lo que fueron las primeras entregas.

Ahora, a 25 años de su estreno original, y ad portas de celebrar el Día de Star Wars el 4 de mayo (May The 4th -May the fourth be with you-), desde Lucasfilm y The Walt Disney Company preparan su reestreno en los cines.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se liberó un nuevo tráiler publicitario donde se promociona su llegada a la gran pantalla, con material inédito del detrás de cámaras, entrevistas a los protagonistas y al propio George Lucas e interacción con algunos fanáticos.

Cada generación tiene una leyenda...#StarWars: La Amenaza Fantasma, en cines por tiempo limitado. pic.twitter.com/N11P2P6Ivw — Star Wars (@StarWarsLA) April 23, 2024

Fecha de estreno

Star Wars I: La amenaza fantasma, llegará a los cines chilenos el próximo jueves 2 de mayo, disponible en salas de Cinépolis (Cine Hoyts) y Cinemark.

La preventa de tickets estará disponible a partir de este viernes 26 de abril. Puedes revisar disponibilidad de cartelera y todos los detalles en los respectivos sitios web.