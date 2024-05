“Hemos ido creciendo como equipo”: Aaron Astudillo y el momento de la UC para enfrentar a Unión Española

Santiago

Quien ha tenido la posibilidad de tener su espacio en el primer elenco de la UC en las últimas semanas es Aaron Astudillo, que pasó de no tener figuración a ser titular en los últimos dos partidos del club.

“Me siento bien, me hace feliz. Trato de aportar desde donde me toque, me entrenaba como si fuese a jugar para que me pille preparado en el momento que me tocase. Espero aportar mi granito de arena para que este club siga creciendo”, reconoció el lateral de 24 años en declaraciones al sitio web del club, valorando la consideración de Tiago Nunes.

“Nunca es fácil un cambio de técnico, por la idea de juego, pero hemos ido creciendo como equipo, agarrando la idea partido a partido. Vamos creciendo mucho más de lo que veníamos el día anterior”, dijo un Aaron Astudillo feliz del ambiente en la UC.

“Somos todos súper positivos, los más grandes tiran a los más chicos para arriba y eso es muy gratificante para uno”, recalcó, ya pensando en el partido de este sábado, ante Unión Española, donde asoma como titular.

“Es un rival difícil, intenso, presiona, trata de jugar e imponer su juego. Queremos imponer el nuestro y buscar los tres puntos”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.