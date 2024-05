Mes crucial: todo lo que se juega Nicolás Jarry durante mayo en el circuito ATP

Las últimas semanas de Nicolás Jarry en el circuito ATP han sido para el olvido. El chileno ha sumado una seguidilla de derrotas consecutivas y no ha logrado sacarle provecho a los torneos que ha disputado, sobre todo los Masters 1000.

Debido a lo anterior, el criollo podría caer bastante en el ranking durante el mes de mayo, a tal punto, que se podría ver afectado su posición como el número uno de Chile.

Actualmente “Nico” está en el puesto 23° del orbe, aunque este número podría cambiar de no defender importantes unidades en mayo, 430 para ser exactos.

Esta cifra el criollo la acumuló durante el 2023 gracias a su título en Ginebra y los octavos de final de Roland Garros.

En caso de no repetir dichas actuaciones, Jarry podría incluso salir del top 30. Si no gana ningún partido durante mayo, caería más allá del puesto 32°, algo que podría aprovechar su compatriota Alejandro Tabilo, ya que el zurdo no defiende casi unidades, por lo que podría convertirse en el tenista nacional mejor ubicado del mundo.

Los próximos desafíos de Nico, será disputar el Masters 1000 de Roma, el cual comenzará el próximo 6 de mayo y donde no defiende unidades. Luego de aquello viajará a Suiza, para intentar revalidad su título en el ATP 250 de Ginebra y finalmente culminará el mes con su participación en Roland Garros desde el 27 de mayo.