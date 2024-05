Diego Torres y su opinión del género urbano: “Me encanta la corriente de nueva música que hay”

El Ciudadano ADN siempre está atento a las novedades de la música latinoamericana. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con el cantante argentino Diego Torres, quien se presentará por partida doble en Chile en el Teatro Oriente.

“Era una cuenta pendiente para mí venir a Santiago, hace muchos años que no le cantaba al público de aquí. Así que estoy feliz de venir con mi banda y presentarnos en el teatro… agradecido de la gente que ha llenado la función y para la segunda quedan pocas entradas”, comentó la voz de Color Esperanza al inicio de la conversación.

Diego Torres: Mejor que ayer y sus himnos clásicos

“Siempre fui inquieto a la hora de hacer música y meterme en el estudio, no quedarme encasillado en un estilo. Ya desde el comienzo hacía canciones en diferentes ritmos; en reggae, uptempo o una balada en el piano. He ido incorporando todo lo que me atraía y experiencia de vida que me llevaba por diferentes territorios y me encontraba con diferentes músicas, colegas y públicos”, expresó el artista trasandino respecto a su nuevo material.

En esa misma línea, Torres declaró que en Mejor que ayer ha tenido la oportunidad de trabajar con gente nueva, quienes le han ayudado a llegar a nuevos horizontes artísticos.

“Me gusta probar la mezcla de sonidos electrónicos con guitarras, beats y fusionar diferentes cosas”, explicó el compositor, quien luego se refirió al hecho de que algunas de sus canciones son verdaderos himnos para sus seguidores.

“La gente hizo de las canciones algo muy especial. Yo simplemente quería escribir canciones, hablar de la vida, de lo que me pasa y de lo que sucede y la gente tomó algunas canciones como bandera y las ha llevado a un lugar mágico”, reflexionó.

La música urbana

Por otra parte, Diego Torres aprovechó la conversación con el Ciudadano ADN para dar su opinión sobre los sonidos urbanos actuales y expresó que “me encanta que las generaciones nuevas vengan con aires frescos”.

“Creo que el urbano y todo se termina encontrando con el pop, ya que el pop permite ese espacio de nuclear diferentes géneros. Me encanta la corriente nueva de música que hay y el cruce entre un artista y otro”, aseguró el cantante, quien luego destacó que incluso, en su nuevo álbum, ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas “que se han criado” con sus canciones.

Diego Torres se estará presentando este 14 y 15 de junio en el Teatro Oriente. Las entradas estarán disponibles a través de sistema Punto Ticket.