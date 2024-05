Camila Recabarren y su tremenda pelea con Mariela Sotomayor en ¿Ganar o Servir?: “Vive inventando tonteras”

Camila Recabarren viene, hace un buen rato, lanzándose indirectas con Mariela Sotomayor. A tal punto que todo desencadenó en una tremenda pelea.

Es que la morena le ha sacado varias veces en cara a la periodista el haber trabajado tantos años en farándula. Una labor que ésta ha defendido a muerte.

Un conflicto que escaló y que la noche del miércoles tuvo su clímax, con Mariela saliéndose de sus casillas y gritándole a Camila y a todas las mujeres de ¿Ganar o Servir?

“¿Qué creí tu hueona que porque yo lloré un día tú y tu grupo de amigas me van a huevear todos los días? Muy equivocadas están ¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que a mí me han querido sentir mal en la vida? Están muy equivocadas”, lanzó.

Camila Recabarren y la pelea

Frente a esto, Recabarren habló con ADN.cl y se refirió a la compleja relación que ha mantenido con la reportera.

“En un reality te topas con gente y personalidades complejas. En el común de la vida tú puedes elegir si estás en un lado compartiendo con cierto tipo de personas y si alguien no te acomoda, te vas y listo, pero aquí no se puede, acá estamos encerrados y hay que seguir al lado de personas que no te agradan. Esto es un trabajo y hay mucho que aguantar”, dijo.

Y agregó que “lo más amargo es compartir con gente desagradable, como Mariela… que era de suponer, porque se dedica a la farándula. Yo comencé muy niña en esto, muy sana, con ganas de que me fuera bien, con deseos de cumplir sueños y ellos siempre están tratando de aportillar todo, sacando de contexto, y al final dándose vueltas en puras cosas negativas que te tratan de destruir”.

“Ella se jacta de sus años de estudio, pero al final ¿qué es eso? ¿En qué te define? Yo no conozco a las personas a través de su profesión o de lo que estudiaron, porque eso no define nada de su ser, al contrario, siento que cuando lo sacan es porque es lo único que tienen y no ven algo más allá, que es la empatía o el ser buenas personas”, añadió.

Camila indicó que “a lo largo de mi carrera en televisión la farándula ha sido bien dura conmigo y por eso también tengo ojo ahí. Cuando veníamos en viaje traté de conocer a la Mariela persona y se abrió bacán, pero yo no soy de sacar cosas personales… Y al final acá se ha mostrado la que le gusta la tele y la pantalla, que es lo único que finalmente tiene. Ella vive inventando tonteras, que es lo hace la farándula”.

De esta forma, los conflictos entre Camila Recabarren y Mariela Sotomayor parecen no tener solución, por ahora. ¿Seguiremos viendo sus round en el reality de Canal 13?