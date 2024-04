Carla Guerrero aborda los rumores por la renuncia de Tiane Endler a La Roja: “No es por una ensalada, hay cosas más profundas”

Santiago

Una de las referentes del fútbol femenino en Chile, Carla Guerrero, conversó con ADN Deportes en torno a su presente en la U de Chile, club con el cual marchan quintas en lo que va del Campeonato Nacional Femenino 2024.

“El campeonato es muy largo, todavía queda para el objetivo, las jugadoras estamos súper bien y estamos haciendo los entrenamientos como si fueran los últimos (...) Todavía nos falta mejorar muchas cosas, creo que no sé si el equipo juega tan bien, me gustaría que jugara mejor”, reconoció, apuntando a que el equipo pueda contar pronto con una de sus figuras, la portera Natalia Campos.

“Queremos tenerla de vuelta, la echamos de menos. Estamos contentas porque su operación salió bien”, dijo la “Jefa”, destacando la forma en la cual las jugadoras azules reciben el aliento del público en el estadio.

“Me gusta el ambiente que tenemos, en la U somos diferentes, es un apoyo constante, muy familiar”, recalcó la defensora de 36 años.

Carla Guerrero y la renuncia de Christiane Endler a La Roja Femenina

En la charla con ADN Deportes, abordó el presente de su excompañera en la selección, que el pasado fin de semana clasificó a la final de la Champions League Femenina.

“Es la mejor de la historia, va a ser muy difícil igualar lo que ha hecho. Es una referente y las niñas más chicas quieren ser como ella. Nos sentimos super orgullosa de ella”, reconoció, instancia en la cual descartó el rumor que hablaba de problemas en la compra de una ensalada como “la gota que rebasó el vaso” para la portera, provocando su renuncia tras los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Me da mucha pena. La gente se enfocó en lo de la ensalada y no es así, creo que es más profundo. En un tiempo las cosas empezaron a cambiar, pero ahora siento que volvieron a la nada. Las condiciones, partiendo por el cuerpo técnico, no son las mejores. Ya las condiciones no son buenas para ella. Jugando en el Lyon, venir acá y no le demos las condiciones, ni a ella ni para todas nosotras, con justa razón va a dar un paso al costado”, expresó.

“No hemos podido conversar con ella, porque no he estado en microciclos. Hablé con Dani Zamora y nada que ver lo de la ensalada, nos reímos. No es una ensalada, hay cosas más profundas”, expresó Carla Guerrera, quien no ha estado en La Roja Femenina desde la salida de José Letelier de la banca.

“No he tenido procesos con Lucho Mena. No he tenido una convocatoria ni microciclo ni nada de eso, no sé qué es lo que se viene. Hay cosas que no me parecen, como jugar amistosos como con nosotros, Santiago Morning. Los países que han traído no son de alta convocatoria. Antes jugábamos con Australia, Estados Unidos, partidos que realmente nos servían”, comentó, sin dar por cerrado su paso por el “Equipo de Todos”.

“Nunca he cerrado ningún ciclo, no se me dio nunca la oportunidad de demostrar lo que realmente soy, pero si me quiere llamar, bienvenida sea. Si no, estoy tranquila, disfrutando mi proceso en la U”, concluyó en la charla con ADN Deportes.