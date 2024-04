Viuda del suboficial mayor Misael Vidal: “Le digo a mi hijo que dios necesitaba un carabinero fuerte y valiente, por eso eligió a su papá”

Fernanda Antillanca es la viuda del suboficial mayor Misael Vidal, uno de los tres carabineros asesinados la madrugada del sábado pasado, en la comuna de Cañete, región el Biobío. Ella estaba en el templo evangélico misionero de la comuna de Curanilahue, donde se velaba al uniformado fallecido. En diálogo con ADN, contó cómo ha vivido los días tras la tragedia: “Estoy tratando todavía de procesar todo lo que está sucediendo. Creo que no dimensiono lo que está pasando en el exterior, no dimensiono lo que le pasó a mi esposo, a sus colegas. Estoy tratando de estar firme por mi hijo. Mi esposo, de alguna manera, me preparó para que siempre mantuviera tranquilidad. Este es el momento de poder hacer lo que él siempre me decía, que estuviera tranquila, que era Dios el que nos acompañaba siempre”.

El cuerpo del suboficial mayor Vidal fue trasladado desde Concepción a Curanilahue, un tramo que estuvo repleto de gestos de homenaje, según contó Antillanca. Lo relató así: “Él jamás se pudo haber imaginado todo el cariño que iba a recibir de parte de gente que ni siquiera lo conocía. Indudablemente, es algo que merecía por la calidad de persona que él fue, que nunca dudó en ayudar a alguien a pesar de no conocerlo en cualquier parte (...) Él fue una persona de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Salió con mucho esfuerzo de la pobreza, pasó por muchos trabajos antes de ser carabinero. Por eso también él tiene muchos conocidos, muchas personas que lo quieren, que lo aprecian, porque fue una persona de esfuerzo. Y fue eso también lo que le ha enseñado a mi hijo de tres años, que es lo que a mí en este momento más me complica de poder explicarle a mi hijo qué es lo que pasó con su papá”.

Fernanda detalló que su difundo esposo era de una familia de uniformados y que él se preparaba ahora para entrar a la Escuela de Suboficiales, que “era su sueño, estábamos planificando muchas cosas, teníamos muchos sueños. Él iba a salir con vacaciones ahora. Teníamos que hacer muchas cosas en nuestra casa, con nuestro hijo”.

A grandes rasgos, Antillanca solo siente agradecimiento y acompañamiento. Su preocupación está para lo que sienta después del funeral; e incluso por el proceso judicial, que advierte que “se viene súper lardo”: “(Hay que) tratar de que todo se esclarezca de alguna manera”.

“(Mi esposo) murió como un héroe, es eso lo que yo le digo a mi hijo: que dios necesitaba un carabinero fuerte y valiente, por eso eligió a su papá”, cerró.