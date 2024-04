“Sufrí tanto, tengo tanta resistencia al dolor, que recién hace dos meses me di cuenta que tenía necrosis”

Recientemente una fotografía compartida a través de la historias de Instagram dio cuenta de un complejo momento que la hizo pasar por el pabellón.

“Gracias Dios y gracias a mi familia por estar conmigo”, escribió la paraguaya Ruth Gamarra, uno de los rostros más reconocibles del extinto programa juvenil Mekano, desde una cama clínica en su país natal.

Y es que la modelo fue sometida a una operación de urgencia el pasado viernes y de eso dio cuenta en una entrevista con LUN. “No puedo caminar hace dos meses por culpa de esta lesión”, planteó, señalando que la situación es consecuencia de un cirugía estética previa.

“Me iba a achicar las pechugas en 2021 y no lo hicieron porque tenía unos quistes. Entonces, como tenía todo pagado, le dije al médico, de estúpida porque me arrepiento, que me pusiera grasa en los glúteos”, reveló.

Y agregó: “Parece que mi cuerpo rechazó la grasa, pero lo peor es que hoy me vengo a enterar, gracias a otro cirujano, que en vez de ponerme la grasa sobre ésta, lo hicieron sobre el músculo. Eso es peligroso. Puede llegar a matarte”.

A raíz de aquel punto, y en poco tiempo, comenzó a sentir que se le adormecía la pierna izquierda y presentó cuadros de fiebre. “Tengo tanta resistencia al dolor, que recién hace dos meses me di cuenta que tenía necrosis”, comentó en cierto punto del diálogo.

Así viajó a su país natal, pausando sus proyectos profesionales. “Me pusieron un implante de células madre en la cadera derecha”, explicó tras ser dada de alta tras la afección a las dos cabezas de sus femorales.

“En el lado izquierdo, tengo todavía partes blancas. El lado derecho está en etapa 3 es decir, ya no le llegaba sangre a mi cabeza femoral (...) Lloraba de dolor en Chile”, dijo.

Precisamente en estos instantes se encuentra en el periodo del post operatorio junto a su familia en Asunción, donde planea quedarse durante el mes donde no podrá pisar con la pierna derecha. Esto mientras también se prepara para volver con sesiones de kinesiología.