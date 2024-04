Periodista de TVN confirmó que tiene grave problema de salud: “Mi cuerpo decidió darme el último de los avisos en ‘buena onda’”

Decidió desahogarse a través de sus redes sociales. El periodista de TVN, Kevin Felgueras, está hace varios días fuera de pantalla.

Y por eso decidió dar cuenta de qué le estaba pasando y por qué había desaparecido abruptamente de su labor en el Buenos Días a Todos.

“La verdad es que puedo decir que mi cuerpo decidió darme el último de los avisos ‘en buena onda’ antes de apagarse de una manera más brusca”, indicó.

La frase encendió las alarmas de sus seguidores, y confirmó que el reportero estaría sufriendo una grave condición de salud.

Periodista de TVN y su estado

Así, el profesional indicó que “hace varios días estoy con licencia. Los doctores aún no pueden descartar que haya tenido 3 episodios de algo que se llama TIA. Fueron cortos, nada que haya dejado huella”.

¿Y qué es el TIA? De esta forma se le llama a un accidente isquémico transitorio, que es cuando “se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo”.

“Es un aviso. Me he hecho una cantidad de exámenes monumental y sigo en esto. Muchas cosas están funcionando bien. Y eso es una bendición”, explicó Felgueras.

Y añadió que “estos días me he desconectado a expresa petición de los doctores. El punto: en el 40% de los casos no se encuentra ‘la causa’ de lo que me pasó. Así que puede ser que llegue de vuelta sin respuesta”.

Finalmente, el periodista de TVN advirtió que “los días que se vienen no serán fáciles. Porque cuando viene una cosa, vienen todas. Por la cresta. Está complejo todo”.