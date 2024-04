“Me dijo si podíamos coordinar una hora y pensé que era broma”: la historia detrás de los ponchos que usaron Los Bunkers en el Estadio Nacional

Este sábado 27 y domingo 28 de abril se vivieron dos jornadas llenas de rock chileno en el Estadio Nacional, región Metropolitana, de la mano de la banda oriunda de la región del Biobío, “Los Bunkers”, en el marco de su gira “Ven Aquí”.

Uno de los aspectos que no pasó inadvertido en el espectáculo de la banda chilena, fue la indumentaria que utilizaron. Concretamente, mientras entonaban sus himnos más emblemáticos Los Bunkers usaron unos ponchos de colores rojo y negro.

La distinguida indumentaria se trata de unos productos chilenos de la tienda chilena Alpakia. En ese sentido, en conversación con Ciudadano ADN, Sebastián Nilo, de Alpakia Chile, relató cómo Los Bunkers terminaron usando sus productos en el concierto del domingo 28 de abril en el Estadio Nacional.

Los ponchos artesanales

Según comenzó contando Sebastián Nilo, la idea de emprender en ponchos partió hace siete años, cuando se mudó al sur y se dio cuenta que la carrera que estudió (ingeniería comercial) no tenía campo laboral en aquel lugar. “Buscando trabajo, me di muchas vueltas por ferias artesanales, también me fui mal equipado para el invierno, me compré un poncho y de repente empecé a ver que era una prenda súper noble que servía tanto para irse de camping como para una ocasión formal o para el frío, y me di cuenta de que no existía una marcha de poncho. Había marcas de zapatillas, jeans o poleras, pero nada de poncho”, detalló.

En ese contexto, Sebastián Nilo relató que “cuando volví a Santiago, contacté a muchos artesanos de los que saqué contactos y empezamos a trabajar juntos para armar esta linda marca y más actualizada. Una prenda antigua, pero más moderna, con capucha y colores bonitos”.

El contacto con Los Bunkers

De acuerdo con el relato de Nilo, el primer contacto con Los Bunkers pensó que podía ser una broma. “Me llamó el manager, me dijo que tenía un grupo de artistas y me dijo que son Los Bunkers”, contó.

“Me dijo si podíamos coordinar una hora y pensé que era una broma, estaba en la tienda y llegaron, yo los conozco pero con todo lo que pasó ahora me di cuenta el impacto que tienen en la sociedad, la cantidad de la gente que pueden convocar yo no lo sabía”, agregó.

Con respecto a la elección del poncho “ellos fueron directo a la tienda, querían uno especial. Le dije al manager que ojalá que los vieran porque hay texturas distintas, materiales distintos, algunos les pican unos y a otros no, unos son más suaves. Entonces, lo que tenían claro es que querían ciertos colores, rojo y negro era lo que ellos buscaban y les ofrecí distintas variedades”, detalló.

En aquel momento, cuando se presentaron en la tienda “no los conocía personalmente, pero fueron adorables. Se portaron como un cliente más, si están escuchando la radio les doy las gracias que no se las pude dar ese día porque estaba un poco nervioso. Pero, se portaron súper los chiquillos, los eligieron rápido”.

FOTO: BASTIAN CIFUENTES ARAYA / AGENCIAUNO Ampliar

Los Bunkers y su presentación con los ponchos

Al momento de haber seleccionado sus ponchos, los integrantes de Los Bunkers no le contaron a Sebastián que serían utilizados en sus conciertos.

“Cuando me invitaron al concierto y veo todo lo que hicieron, a mi no me contaron. Pensé que iban a salir y nada más, pero todo lo que hicieron, el simbolismo fue algo muy bonito. Yo estuve ahí al frente viendo su show y tremenda banda, me sentí muy orgulloso de que tuvieran nuestro productos ese día”, recordó.

Por último, Sebastián Nilo relató que “todavía le debo un ponchito a Gonzalo. Lo dejó pagado y le dijimos que se los íbamos a planchar y dijo que iba a venir después, pero todavía no va, así que lo tenemos ahí”.