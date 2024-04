“Hay que cerrar este cuento”: diputado Mellado ante formalización por filtrar audio de reunión privada con Presidente Boric

La jornada de este lunes 29 de abril, el diputado Miguel Mellado (RN) reiteró que asumirá toda la responsabilidad. Esto, luego que el Ministerio Público fijara una audiencia de formalización en su contra tras filtrar un audio de una reunión privada con el Presidente Gabriel Boric.

Por su parte, el Mandatario criticó al parlamentario de Renovación Nacional por la filtración del audio de la reunión que se desarrolló en Cerro Castillo junto a los legisladores y legisladoras de las regiones del Biobío y La Araucanía. “Será la justicia quien determine los pasos a seguir”, sostuvo.

La respuesta del diputado Mellado

En respuesta, el diputado Mellado recordó que “hace 10 meses dije que iba a asumir la responsabilidad y las consecuencias de mis actos, como siempre lo he hecho en la vida pública representando a la región de La Araucanía (...)”.

“Nosotros hemos pedido que este cierre sea de forma rápida, el fiscal tiene cosas más importantes que preocuparse de estas cosas. Por lo tanto, creo que tenemos que cerrar este cuento lo antes posible”, agregó enfáticamente.

Finalmente, el parlamentario insistió en su inocencia y reafirmó que no hay “nada que esconder”. “Esa reunión en Cerro Castillo no fue una sesión secreta, nunca he revelado secretos, fue una reunión reservada, pero no era ni privada ni secreta. Yo llegué tarde, no sabía de eso y compartí de buena fe”.