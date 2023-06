¿Quién es Miguel Mellado, el diputado que filtró el audio de reunión con Gabriel Boric?

Miguel Mellado está en el ojo del huracán, luego de haber reconocido, a través de un comunicado, que fue él quien filtró un audio de la reunión que mantuvo el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios de la Macrozona sur en el Palacio de Cerro Castillo.

El parlamentario de Renovación Nacional participó en la instancia ya que él representa al 23er Distrito de la Región de La Araucanía, elegido por el periodo de 2022 a 2026.

Y, desde ese lugar, ha sido bastante crítico de la labor del gobierno. Por ejemplo, cuestionó fuertemente lo ocurrido con los presos de Angol y sus privilegios.

“Nos enteramos por la prensa de los privilegios que tienen estos comuneros mapuche que están condenados o en prisión preventiva en la cárcel de Angol. Hasta animales vivos entraban, donde los faenaban. Hacían fiestas quizás (y también había) chicha que la fabricaban adentro. (Había) cuchillos, utilizan como armas los palines, y Gendarmería no puede colocar coto a esto. ¿Por qué no puede colocar coto a esto?, ¿de quién es la orden, quién dio esa orden en este Gobierno?”, dijo en aquella ocasión.

Miguel Mellado y las amenazas

Incluso, el político ha vivido complejos episodios en su zona. Esto luego de ser amenazado de muerte tras un atentado incendiario en el puente de la comuna de Perquenco.

Un hecho que generó que se le ofreciera, desde la Fiscalía de la Araucanía, protección policial. “Ahora están amenazando de muerte a diputados, a este diputado lo han amenazado tres veces ya con esta. La verdad es que seguiremos levantando la voz en contra del terrorismo en la región de Araucanía”, indicó en marzo de este año.

Y añadió que “que les quede claro, quiero hablar fuerte y claro, a mí no me amedrentan, por lo tanto, estaré siempre al lado de las víctimas y combatiendo con fuerza a los terroristas y a los victimarios. No se olviden aquellos que escriben esos letreros y pancartas, Miguel Mellado seguirá luchando para que ustedes estén presos donde deben estar”.

De hecho, por eso participó de buena gana en la reunión liderada por el mandatario, donde además asistieron 18 parlamentarios de la Araucanía y Biobío con el objetivo de abordar el conflicto que afecta a estas zonas.

Y, según expresó en el escrito tras el audio filtrado, “no estuve presente en la primera parte donde se comentó la prohibición de grabar… desconociendo lo anterior, grabé 10 minutos de la última parte de la reunión”.

Declaración Pública reunión Cerro Castillo pic.twitter.com/F5OLmGM08y — Miguel Mellado Suazo (@melladosuazo) June 16, 2023

“Ante la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido esos compromisos, por eso lo compartí de buena fe”, añadió Miguel Mellado, quien por esto ahora está en el centro de la polémica.