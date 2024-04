AIPS Sport Media Awards: Podcast “Colo Colo 73: 50 años de un equipo inolvidable” de ADN gana importante premio internacional

El podcast “Colo Colo 73: 50 años de un equipo inolvidable” se coronó como uno de los grandes vencedores en los AIPS Sport Media Awards, una de las instancias de premiación más relevantes cuando de periodismo deportivo se trata.

La noticia fue confirmada en horas de este lunes durante una ceremonia llevada a cabo en Santa Susanna, España.

En específico el proyecto fue ganador en la categoría de Mejor Audio donde se medía con otros dos trabajos finalistas internacionales: Flopsweat: Why We Choke When It Matters Most de Grey Kelly (CBC Radio, Canadá) y Pink Card de Shima Oliaee (Shirazad Productions, Estados Unidos).

Es más, el mismo formó parte de un proceso de selección que incluyó 1877 inscripciones de 140 países del globo.

“Gracias, estoy muy sorprendido. Vengo de un país lejano, felicidades por el periodismo en español. Gracias a la organización de AIPS, a la compañía donde trabajo radio ADN y a todas las personas que trabajaron en este proyecto”, planteó el periodista Cristián Arcos al recibir el galardón sobre el escenario, sin olvidar mencionar al histórico plantel albo que sirve como espina dorsal de la historia.

En sí, el argumento narra la historia del equipo de fútbol chileno y su desempeño en la Copa Libertadores, justo en medio de una crisis política y social.

