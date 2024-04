Podcast “Colo Colo 73: 50 años de un equipo inolvidable” está entre los tres finalistas de los AIPS Sport Media Awards

Gran expectativa rodea la próxima entrega de los AIPS Sport Media Awards, programada para el 29 de abril en Santa Susanna, España. Con la cuenta regresiva en marcha, los finalistas en diversas categorías ya han sido revelados, y entre ellos destaca el podcast Colo Colo 73: 50 años de un equipo inolvidable de Cristián Arcos, de Radio ADN, que se posiciona como uno de los tres finalistas en la categoría Mejor Audio.

El proceso de selección para estos premios fue riguroso, con 1887 inscripciones de 140 países compitiendo por un lugar en el podio. Después de varias etapas de evaluación, se han reducido a 33 nominados que se encuentran a la espera de conocer su posición final durante la ceremonia de premiación.

La categoría Mejor Audio destaca el talento y la creatividad en la producción de contenido auditivo relacionado con el mundo deportivo. En esta edición, el podcast Colo Colo 73: 50 años de un equipo inolvidable destaca por su narrativa cautivadora y su enfoque histórico sobre uno de los equipos más emblemáticos del fútbol chileno.

¿De qué trata el podcast Colo Colo 73: 50 años de un equipo inolvidable?

El argumento de Colo Colo 73: 50 años de un equipo inolvidable se sumerge en un momento crucial de la historia de Chile, justo en un período de crisis política y social.

El podcast relata cómo el equipo de fútbol Colo Colo logró unir a toda una nación a través de su desempeño en la Copa Libertadores, representando un Chile diverso y profundamente republicano. Con episodios que exploran la trayectoria de jugadores icónicos como Carlos Caszely, Francisco “Chamaco” Valdés, Leonardo “Pollo” Véliz y el técnico Luis “Zorro” Álamos, el podcast evoca emociones y recuerdos que perduran hasta el día de hoy.

La competencia en la categoría Mejor Audio es fuerte, con otros dos finalistas competitivos: Flopsweat: Why We Choke When It Matters Most de Grey Kelly (CBC Radio, Canadá) y Pink Card de Shima Oliaee (Shirazad Productions, Estados Unidos).