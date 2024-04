“Nos falta tener un poquito más de tranquilidad”: Tiago Nunes y los aspectos a mejorar en la UC tras vencer a Copiapó

Santiago

Tiago Nunes destacó el desempeño de la UC al dejar atrás la derrota ante Colo Colo para ganar este sábado ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.

“Fue un partido duro, difícil, lo imaginamos así. Copiapó había ganado sus dos últimos partidos de local, fue un juego de mucha disputa física. Ellos generan ocasiones y defensivamente fuimos un poco más consistente que en otros momentos al final. Ofensivamente, generamos lo suficiente para ganar el partido. Me quedo con buenas sensaciones”, expresó, justificando la suplencia de una de sus figuras, Alexander Aravena.

“Entró muy bien, generó situaciones, pero hoy teníamos una estrategia diferente. Queríamos poner a Montes, Castillo y Tapia contra los tres centrales de Copiapó, apostando a la velocidad de los extremos, pero al final nos faltó entender más el ritmo del partido. Técnicamente, no hicimos un buen partido en el primer tiempo”, aseguró el DT brasileño, haciendo una particular autocrítica al nivel de juego de la UC, ante la consulta de ADN Deportes.

“Hemos tenido buenos momentos durante los últimos partidos, pero no somos consistentes. Nuestra búsqueda es la regularidad ofensiva y defensiva, pero volvimos a ganar después de perder en el clásico. Nos falta tener un poquito más de tranquilidad en algunos momentos para cerrar el partido, tener más madurez, eso se adquiere superando esas situaciones”, expresó Tiago Nunes, que aprovechó de valorar lo hecho por Deportes Copiapó.

“Es un buen equipo, no debería estar en esta posición en la tabla, impone un ritmo físico. No diría que la cancha afectó el partido, no pongo excusas. En los primeros 10 minutos nos costó para entender el ritmo de la cancha, pero nada como algo que marcara diferencias. Me quedo con la sensación de que tuvieron un muy buen inicio, pero tras los 20 minutos controlamos el balón. Nos faltó finalizar de forma más agresiva”, concluyó en el Luis Valenzuela Hermosilla.