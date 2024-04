General Yáñez por asesinato de carabineros en Cañete: “Nuestro aniversario se ve teñido por sangre”

Santiago

Durante la jornada de este sábado se confirmó el asesinato de tres carabineros en Cañete, identificados como Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro (QEPD), Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos (QEPD) y el Cabo 1º Misael Vidal Cid, ante lo que el General Director Ricardo Yáñez se manifestó.

“Una vez más cargamos con un luto, con el peso de un cruel y vil asesinato”, indicó. Además, agregó que se encontraban trabajando “en una zona que sabemos que es compleja” comenzó diciendo en un video comunicado.

“Nuestro aniversario se ve teñido por sangre, por quienes no dudan en asesinar a quienes nos cuidan. Estamos dolidos profundamente (...) Transmitimos nuestras condolencias a sus familias, compañeros de trabajo”.

Luego, la autoridad policial complementó que “la verdad es que no puedo estar más dolido, triste, con rabia, una rabia profunda. ¿Por qué nos matan?, ¿Por qué nos siguen atacando?, ¿Por qué nos siguen haciendo tanto daño si nosotros tratamos de contribuir a la paz de este país”.

“Desde muy temprano, prácticamente no he podido estar en mi casa con los preparativos de nuestro aniversario, inmediatamente tomé conocimiento de esto y me constituí para empezar a generar los despliegues. Ya mandamos gente, tenemos los mejores equipos acá trabajando en la investigación. Vamos a seguir mandando más personal, porque esto no puede quedar impune, matar a un carabinero es matar al alma de Chile” indicó Yáñez.

“No tengo registro en mi historia, en ocho años de servicio, la muerte de un carabinero asesinado, y no uno, tres, de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar, basta ya y hasta cuándo. Lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas” sentenció.