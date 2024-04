“No hay una operación política”: Eduardo Loyola descarta las críticas por su regreso al directorio de Blanco y Negro

Santiago

Junto con el arribo de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro por tercera vez en su historia, también destacó la llegada de Eduardo Loyola, quien en marzo renunció al directorio del club y, un mes más tarde, regresó para ser vicepresidente.

“Se han hecho muchas caricaturas sobre mi renuncia, pero lo hice porque mi compromiso con Aníbal era de un año y me fui en el directorio de marzo. Me marginé en abril, dedicado a mis menesteres personales, y ayer Aníbal me pidió que asumiera nuevamente como director, lo conversé con mi familia, acepté y luego me ofreció la vicepresidencia. Soy director desde que se fundó la sociedad anónima, llevo muchos períodos aquí y Aníbal debe haber apreciado eso para aportar las canas que a veces necesitan las instituciones”, recalcó en diálogo con Los Tenores de la Tarde, descartando la opción de responder las críticas de Alfredo Stöhwing por haber generado este espacio y que derivó en su salida de la presidencia.

“No me voy a referir a sus palabras. Ha llevado estos temas a puntos personales, a mí me descalificó y no tengo ningún interés. Que piense lo que quiera, tengo una trayectoria que me avala y no me haré cargo de sus afirmaciones”, explicó el vicepresidente de Colo Colo, buscando dar vuelta la página.

“No tienen por qué creerme, pero soy una persona seria y que cumple sus compromisos. El año se cumplió y di un paso al costado, no hay una operación política. Soy una persona mayor y tomé la decisión de volver. No fijé tiempo esta vez, pero vamos a ver cómo transcurren las cosas. Estamos haciendo lo que hay que hacer (...) Hemos mantenido mucha cautela ante aseveraciones injuriosas, queremos que todos estemos integrados en la gestión. No solo Colo Colo, este país necesita unidad y avanzar mediante la construcción de consensos. Haremos un esfuerzo grande para invitar a los que son minoría a que se incorporen a la gestión”, dijo Eduardo Loyola, avalando la idea de que no habrá cambios a nivel deportivo.

“Les dijimos que hicieran su pega en la cancha y nosotros haremos la pega dirigencial, hay mucho por hacer y haremos el mayor esfuerzo para mantener la institución en un marco de estabilidad. No es necesario reiterarles que en Colo Colo el objetivo es ser primero, acá no se viene a veranear, sino a comprometerse y esforzarse”, concluyó en la conversación con Los Tenores de la Tarde.