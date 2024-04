Aníbal Mosa descarta rumores por su regreso a la presidencia en Blanco y Negro: “No va a haber ningún tipo de cambios”

Santiago

Tras ser oficializado como nuevo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa se expresó públicamente ya en el comienzo de su tercer período a cargo del club.

“Es un tremendo honor estar presidiendo nuevamente la institución deportiva y social más importante de este país. Espero que podamos tener un desarrollo y un trabajo en común con todo (...) El sello que quiero darle a esta oportunidad es la unidad. Pretendo que todos los directores sean tomados en cuenta en las decisiones, acá no sobra nadie”, apuntó, descartando evidenciar cómo convenció al Club Social y Deportivo para votar por él.

“No es una negociación esto, pasa por tener algunos puntos de encuentro que son vitales para esta institución. Lo del estadio nuevo es una visión que compartimos con el Club Social y Deportivo, por ejemplo. Son visiones colocolinas que compartimos hacia los 100 años que cumpliremos el próximo año”, explicó, apuntando una de las prioridades que tendrá para su mandato.

“El tema del estadio es un tema siempre candente, pero obviamente que dentro de nuestra agenda está el tener un estadio nuevo. Ya en el directorio de mayo esperamos tener lineamientos, queremos dar el puntapié inicial para, lo más rápido posible, mostrar a los colocolinos una maqueta, un plan de trabajo, la primera piedra”, explicó, reconociendo temas urgentes a solucionar en el Monumental, tal como expresó Matías Camacho en diálogo con Los Tenores.

“Tenemos que tener una agenda corta y otra larga. En la corta, tenemos que hacernos cargo de cosas que no tienen que ver con la remodelación, como los baños, los accesos, cierto tipo de cosas que hoy se pueden mejorar bastante. Paralelamente, tenemos que trabajar en el proyecto del estadio nuevo”, enfatizó.

Aníbal Mosa y los “cambios” en Colo Colo

El nuevo presidente de Blanco y Negro remarcó que no pretende hacer modificaciones en torno a lo deportivo en el club, considerando que pudo conversarlo con cuerpo técnico, jugadores y staff.

“No va a haber ningún tipo de cambios en la parte deportiva, le damos nuestro apoyo a los jugadores, el cuerpo técnico, Daniel Morón, todo el mundo. Estamos en momentos decisivos, tenemos que meternos en la pelea por el Campeonato Nacional y clasificar en Copa Libertadores. Les dijimos que estamos acá para apoyarlos”, dijo, descartando los rumores de que Claudio Borghi pueda reemplazar a Daniel Morón en la gerencia deportiva.

“Lo de Borghi no sé quién lo habrá echado a correr, no es verdad. A Morón lo noté con ganas de continuar, no lo noté con signos de no querer continuar”, apuntó, sin comprometerse a nombres rimbombantes para reforzar el plante.

“No tenemos ningún tapado ni ninguna carta bajo la manga. Hoy es apoyar con toda la fuerza a lo que tenemos hoy”, explicó, junto con remarcar que una de sus prioridades está en una comisión que organice las actividades para celebrar el centenario de Colo Colo en 2025, incluyendo poner la primera piedra del nuevo estadio Monumental “a finales de este año o comienzos del próximo”.