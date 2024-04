“Es de poco hombre”: Dani Castro reveló por qué terminó tan mal su relación con el Futuro

Dani Castro decidió no quedarse callada frente a una amenazante indirecta respecto a su término con El Futuro Fuera de Órbita.

Resulta que la cocinera y el cantante mantuvieron un romance en el encierro de Tierra Brava. Uno que tuvo altos y bajos.

Tras esto, y luego de que ambos fueran eliminados, continuaron por algunas semanas afuera. Pero finalmente todo se derrumbó.

Un quiebre que ahora fue abordado por el artista, quien lanzó una punzante declaración donde destrozó a la rubia.

Dani Castro y la respuesta al Futuro

Así, el intérprete señaló que “cómo voy a subir una foto con una persona (con) la cual no hablo ni tengo relación. Más encima no saben ni por qué terminó la wea, cuando lo sepan, van a quedar pa’ la cagá (sic). Para que me dejen de preguntar por (esa) estupidez ¡con todo el respeto!”.

Una frase que la blonda decidió contestar a través de una conversación con Publimetro. “No sé qué hice tan terrible. Que me diga, por favor. Si quiere hablar que hable. El que nada hace, nada teme”, partió diciendo la ex Masterchef.

Y agregó que “eso de andar diciendo las cosas a medias, es bastante de poco hombre. Si él quiere seguir hablando de mí, es un tema de él no mío. Yo también podría hablar, pero a mí no me interesa. Que cante mejor, que se dedique a cantar”.

Entonces, la chef reveló las razones del quiebre: “Yo había terminado con él el primero de enero cuando vi las imágenes que él decía que estaba enamorado de su mejor amiga. Ahí terminé, estuvo dos semanas soltera y él quería volver. Y ahí no deberíamos haber vuelto, no fue necesario. Después no funcionó”.

Finalmente, Dani Castro manifestó que, pese a esta mala onda de su ex, igual guardaba los mejores recuerdos. “Me hizo más ameno el reality, que es una realidad muy ficticia y muy distinta a la realidad de afuera... Somos como agua y aceite”, reflexionó.