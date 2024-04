“A mí no me gusta tener enemigos”: Gala Caldirola evalúa la posibilidad de reconciliarse con Oriana Marzoli

La enemistad entre Oriana Marzoli y Gala Caldirola tuvo su origen en el programa de Mega Volverías con tu ex, donde Luis Mateucci, expareja de la venezolana, comenzó una relación amorosa con la española, exesposa de Mauricio Isla. Esta situación generó tensiones entre las dos mujeres y marcó el inicio de una rivalidad que ha perdurado en el tiempo.

Ahora, ambas se encuentran nuevamente cara a cara en el reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir?. Desde el inicio del programa, han lanzado indirectas y dardos contra la otra, reflejando la tensión existente. Sin embargo, a medida que avanzan los días, se ha evidenciado una mejora en su relación, incluso en situaciones difíciles.

En un episodio reciente, Oriana Marzoli sufrió un accidente donde su mano quedó atrapada, causándole un fuerte dolor. Gala Caldirola, a pesar de la enemistad, dejó a un lado las diferencias para ayudar a su compañera, generando sorpresa entre los espectadores. Esto llevó a que la venezolana fuera criticada como “exagerada”, pero sorprendentemente, la española salió en su defensa.

¿Se abre a entablar una amistad?

En una entrevista con Canal 13, Gala Caldirola fue consultada sobre la posibilidad de una amistad con Oriana Marzoli, a lo que respondió: “Sería increíble. A mí no me gusta tener enemigos”. Además, expresó su disposición para resolver las diferencias y construir una relación positiva: “Obviamente, tenemos cosas que disolver, tanto ella como yo, pero si puedo ser súper amiga de Aylén hoy en día, ¿por qué no podría ser una buena amiga con Oriana?”.

Asimismo, Gala destacó que, a pesar de la enemistad con la que llegaron al reality, “estábamos trabajando súper bien juntas”.