Un virgen y otra demisexual: Las inesperadas confesiones sexuales de famosos en ¿Ganar o Servir?

¿Ganar o Servir? lleva apenas dos capítulos y ya ha dado grandes momentos como contenido. Y la noche del martes, sacó chispas con dos confesiones sexuales de sus concursantes.

Resulta que, mientras compartían en una de las mesas exteriores de la gran casona ubicada en Perú, los famosos empezaron a hablar de algunas intimidades.

Y fue la locutora Blue Mary quien indicó que, para ella, la sexualidad no era cualquier cosa. “Para mí tiene que ver con algo químico”, lanzó.

Y agregó que “debo admitir que el físico no me cautiva en lo más mínimo. Yo no soy como muy ‘caliente físicamente’... Me gusta conocer a la persona”.

Entonces, se declaró demisexual. Un término que tiene que ver con alguien que es incapaz de sentir atracción sexual por otra sin que se haya forjado un vínculo emocional previo.

“Cuando conocí ese término, como que resolví un montón de cosas que, por ejemplo, en mi adolescencia no entendía... Necesitas tener la conexión para disfrutar de la sexualidad”, cerró.

Participante de ¿Ganar o Servir? es virgen a sus 30

En tanto, José Ángel González, participante que es conocido como el Poeta del Gol por su trabajo como relator de fútbol, también se atrevió a revelar un íntimo secreto.

El hombre contó que, a sus 34 años, nunca ha mantenido un pololeo. De hecho, que jamás había intimado con alguien.

“Nunca he tenido pareja, pero conocer gente es complejo. Tinder me salió una vez, y lo tuve como seis meses”, relató.

Ahora sabe todo Chile que este gallo es el nuevo Virgen a los 40... Y está metido en el fútbol? No lo bajan más en su vida del columpio....😂😂😂 #GanarOServir pic.twitter.com/p3dj1zelNb — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) April 23, 2024

Un momento donde sus compañeros lo apoyaron, sobre todo la misma Blue Mary, que le dijo que “eres especial, yo creo que eres demisexual igual que yo. Cuando llegue alguien lo vas a sentir, la otra persona también, y te vas a dar cuenta altiro, esas conexiones son casi sin hablar”.

De esta forma, ¿Ganar o Servir? suma y suma momentos en apenas dos episodios, dejando claro que seguir+a dando qué hablar.