Mostró de una las garras: La feroz pelea de Oriana Marzoli y Gala Caldirola en el estreno de ¿Ganar o Servir?

Oriana Marzoli y Gala Caldirola partieron de una dando contenido en ¿Ganar o Servir? A tal punto que protagonizaron la primera y feroz pelea.

Así, el nuevo reality de Canal 13 dejó claro que se viene con todo. Y que las españolas serán grandes protagonistas.

Todo partió apenas se vieron, en el desierto. Un minuto donde, de inmediato, Oriana encaró a su compañera por haber hablado mal de ella con Fran Maira.

“No te pongas a hablarle a las concursantes que no me hablen, eres mala y falsa, yo pensaba sinceramente que habías madurado, no intentes ir de buena cuando has cogido y le has pedido a Fran que no me hable”, lanzó la menuda concursante.

¿Y qué dijo la otra? “Yo no lo he dicho nada a nadie que no hable contigo, cada uno es libre, somos todos adultos”, a lo que Marzoli señaló que “le has dicho que no fuese amiga mía porque la iban a funar en Chile. Intentaste robarte a mi novio, ahora robas maridos, has subido de escala”.

Oriana y Gala, con todo

Pero no fue solo ese intercambio, ya que luego, cuando llegaron a una carpa, terminaron incomodando a todos los concursantes.

Esto porque, nuevamente, se confrontaron, cuando Gala intentó hablar de lo ocurrido con Fran Maira y Marzoli exigió que lo hiciera ante las cámaras. “Yo vengo a hablar con ella y tú te metes, vete a hablar a otro lado, déjame hablar con Fran, qué pesada... Déjame hablar con calma compórtate como una mujeres, que no eres una niña de 15 años”, le dijo.

Oriana ignorando por completo la llegada de Gala y Luis presentándolas "Gala Oriana, Oriana Gala"

A lo que su compañera replicó “pero si me estoy comportando como una mujer, la única que no se comporta eres tú que eres una falsa, has dicho que no has dicho nada, y sí se lo has dicho. Le has dicho que no te hables con Oriana, que si no vas a ser funada, intentando que yo me quedara aislada y sin ningún tipo de compañero, punto, lo has hecho, ahora no vayas de mojigata, eres una falsa”.

"Eres una mentirosa y ella me lo ha confirmado": Oriana confronta a Gala por los dichos de Fran.

De esta forma, Oriana Marzoli sacó de una las garras, dejando claro que su mala onda con Gala Caldirola, al parecer, será eterna.