Pangal Andrade y Gala Caldirola han congeniado de lo más bien en los primeros días de ¿Ganar o Servir? Tanto que, algunos, ya los molestan con un posible romance.

Es que en el programa de Canal 13 los coqueteos están a la orden del día. Y ya se han visto varios, como los de Claudio Valdivia con Blue Mary y de Faloon Larraguibel con Austin Palau.

Por eso, en el espacio Qué te lo Digo decidieron contactarse con Melina Noto, polola del hombre del Cajón del Maipo.

Y le preguntaron directamente qué pensaba de estos acercamientos de su pareja con la ex de Mauricio Isla, entregando una respuesta sorprendente.

Melina Noto y su advertencia a Pangal Andrade

Así, la argentina señaló de entrada que la participación del deportista en el reality del 13 “lo tomo como una pega, un juego”.

Y luego se refirió a sus interacciones con la española. “Ojalá que se porte bien porque él es el que tiene pareja, el resto no me debe nada”, lanzó.

Junto a esto, la modelo le manifestó a Sergio Rojas que “mientras no vea nada más comprometedor, no te puedo decir nada. Porque no lo he visto actuar mal”.

De esta forma, Melina Noto dejó hasta ahí sus declaraciones, mientras en ¿Ganar o Servir? Pangal Andrade y Gala Caldirola siguen interactuando. ¿Pasará algo?