Walter Montillo advierte a la U ante su buen inicio de año: “Si logra no relajarse con haber ganado en el Monumental, puede pelear arriba”

Santiago

Universidad de Chile ha logrado, después de varios años, ser el líder del Campeonato Nacional este 2024, cuestión que tiene ilusionado a uno de los referentes históricos del último tiempo en el cuadro universitario laico, Walter Montillo.

La “Ardilla” valoró el presente del equipo en el que se retiró del fútbol chileno. “Ojalá que este torneo la U pueda terminar ahí arriba y que si Dios quiere se pueda coronar campeón también. Creo que está en buenas manos porque Gustavo Álvarez es un entrenador muy capacitado, con mucha humildad, que trabaja muy bien”, aseguró en diálogo con Redgol.

En dicha instancia, valoró lo hecho de momento en la banca azul por su compatriota. “Lo conozco, nunca trabajé con él, pero lo conozco y creo que mediante eso, el trabajo, la humildad, el respeto hacia el adversario le puede dar mucho, como le dio a Huachipato y el título de la Universidad de Chile. Si bien son dos cosas diferentes porque trabajar en un equipo grande no es lo mismo que, sin desmerecer a nadie, trabajar en otro con la magnitud que tiene la Universidad de Chile, es totalmente diferente, pero creo que está capacitado, que tiene la experiencia suficiente para poder lograr lo que el hincha está esperando”, dijo Walter Montillo, pero haciendo una advertencia de cara al futuro del equipo.

“No es un dato menor que este año consiguió ganar en el Monumental, cosa que no se hacía hace más de 20 años. Me parece que si logra no relajarse con ese resultado solamente, puede pelear arriba y aparte está sumando de visitante. Por ahí le falta un poquito ahí de local, ya que el último partido empató de local, pero creo que se le puede dar”, enfatizó, junto con estimar que la hinchada azul respalda el proceso 2024 del equipo.

“Nosotros tuvimos la posibilidad de salir campeones en 2009 y obviamente que a todos les gusta salir campeón todos los años, pero también el hincha no es tonto y sabe de los años anteriores cómo venía el club y cómo está ahora, porque cuando a mí me tocó volver después del estallido por el tema de los promedios que se habían armado, estábamos peleando el descenso y tuvimos que clasificar a Libertadores para poder zafar de eso entonces. Creo que el hincha siempre te va a exigir, en todos los clubes donde juegues, que ganes y que juegues bien, pero también creo que el de la U tiene una paciencia diferente al resto y eso es lo lindo”, concluyó Walter Montillo, que este año podría tener su partido de despedida en nuestro país.