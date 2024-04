Fatigados y mal alimentados: critican manejo de las divisiones menores de Unión La Calera

Santiago

El pasado fin de semana, las categorías sub 15 y 16 de Unión La Calera viajaron al norte del país para disputar sus duelos por la sexta fecha de la zona centro norte del fútbol formativo.

En aquel periplo, la sub 16 de los cementeros derrotó 3-1 a San Marcos de Arica, mientras que la sub 15 cayó por el mismo marcador, el día domingo. Sin embargo, dos días antes, ambas categorías perdieron ante Deportes Antofagasta: caída 3-1 para la sub 16 y de 5-0 para la sub 15.

¿A qué se debe semejante diferencia de rendimiento? Todo parecería vincularse a una mala planificación de Unión La Calera en torno al viaje, según lo que comentaron apoderados de las divisiones inferiores del cuadro de la Región de Valparaíso, en una denuncia realizada al equipo de ADN Deportes.

Esto considerando que, tras juntarse a las 2 de la madrugada del viernes en el Nicolás Chahuán, partieron a Santiago para viajar en avión rumbo a Antofagasta. De ahí, casi sin comer ni dormir, horas más tarde enfrentaron a los “pumas”, con los malos resultados expresados anteriormente.

Según lo que comentan los preocupados apoderados, varios de los niños presentaron evidentes síntomas de deshidratación y fatiga, considerando que solamente se alimentaron, en todo ese período de tiempo, con un plato de fideos (sin proteína). Para peor, en la mañana de sábado debieron viajar en bus por cerca de 10 horas a Arica. Terminado el partido, emprendieron inmediatamente el regreso a Santiago, llegando a La Calera a las 3 de la madrugada del lunes.

Más problemas para las divisiones inferiores de Unión La Calera

Para peor, aquella misma jornada, cuando debían retomar los entrenamientos, se les informó a ambas categorías que no tenían recinto deportivo donde jugar.

La situación, además, provocó la suspensión de las prácticas martes y miércoles, por el mismo motivo. De hecho, los apoderados aseguran que las divisiones menores del club han jugado en al menos cinco canchas distintas para entrenar.

Esto considerando que, pese a que los cementeros tienen complejo deportivo, no permiten que lo usen las divisiones menores de su equipo. También aseguran que los niños no tienen cuerpo médico y que usan las mismas camisetas desde hace dos años.