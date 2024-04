¡Sin piedad! El violento adelanto de ¿Ganar o Servir? donde Mariela Sotomayor se lanza contra Camila Recabarren

Es un adelanto que promete. El avance de ¿Ganar o Servir? mostró un violento enfrentamiento entre Mariela Sotomayor y Camila Recabarren.

Uno donde la llamada “lengua del pueblo”, apodo que le pusieron a la periodista, no se calló absolutamente nada y se palabreó no solo a la ex Miss Chile, sino a todas sus compañeras.

Todo partió porque, según mostraron las imágenes, Camila habría estado molestando a Mariela permanentemente, lo que generó el llanto de la reportera y el primer round.

“Te vas a arrepentir de meterte conmigo, después andas llorando. Anda a joderte que no te tengo miedo” a lo que Sotomayor le dijo “ordinaria, rota”.

Mariela Sotomayor con todo en ¿Ganar o Servir?

Posterior a esto, la discusión continúa entre ambas mujeres. Y Mariela encara a la modelo en medio de todos sus compañeros.

“¿Qué te crees tú, hueona? ¿Qué porque lloré un día me vas a hacer venir llorar todos los días? ¿O qué tu grupo de amigas me van a hacer llorar todos los días?”, disparó.

Y agregó que “muy equivocadas están, ¡porque yo le permito a nadie que me venga a llamar la atención, que me venga a tratar como hueona!”.

“¡Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que me han querido sentir mal en la vida, están muy equivocadas! Se acabó esta hueá, permiso”, añadió, saliendo del comedor y yéndose sola a la pieza.

increíble como esta mujer luego de llorar por como la hicieron sentir les paró los carro a todas y las mandó a la chucha sin piedad en efecto, es cine🚬 #GanarOServir pic.twitter.com/zhe9BiqiFj — fran ❀ (@chileancountry) April 22, 2024

Una feroz pelea que podrá verse entera este lunes, en el segundo capítulo de ¿Ganar o Servir?, donde seguro Mariela y Camila sacarán más las garras.