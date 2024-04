¿Desenfrenada fiesta? El carrete que habría desatado el quiebre total de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

No van más. O eso al menos es lo que dicen en los paneles de farándula respecto a Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

Es que la pareja viviría un nuevo quiebre. Y podría ser definitivo, luego de que se hubiesen reconciliado hace muy poco de otra ruptura.

De hecho, los comunicadores estaban recién retomando su matrimonio, después de que el comentarista deportivo estuviese lidiando hasta con una rehabilitación en México debido a sus adicciones.

Un complejo momento del que habían logrado salir adelante. Hasta ahora, que Solabarrieta se habría mandado un escándalo de aquellos.

Solabarrieta y su fiesta extrema

Así, en el espacio Qué te lo Digo entregaron detalles de lo ocurrido con las figuras, luego de que se supiera que el proyecto radial que habían iniciado recientemente juntos, y como parte de este regreso, se había acabado abruptamente.

“El pasado miércoles 17 de abril del 2024 (...) en la comuna de Providencia, un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento... Había risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, había mujeres hermosas (...) Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”, lanzó el periodista Luis Sandoval.

Entonces, Sergio Rojas complementó que una conocida de él estaba en el carrete. “Fue parte de esta noche de locura y pasión... Ella se dedica a convertir en realidad las fantasías de personajes de la televisión… Es una artista, exótica”, lanzó.

Y añadió que, lo peor de todo, es que todo esto habría pasado en el departamento de soltero del mismo periodista.

“Fernando nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’ (...) y no se retira solo en personal, sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal’”, aseguró el profesional.

De esta forma, el nuevo quiebre entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara vuelve a generar de todo en el espectáculo nacional. ¿Será el definitivo?