¿Quiso perjudicarlo? Pamela Díaz apretó con incómoda pregunta a Luis Mateucci antes de la final de Tierra Brava

Luis Mateucci estaba a solo minutos de protagonizar la gran final de Tierra Brava, cuando Pamela Díaz le lanzó una bomba de aquellas.

La Fiera, desde el estudio de Santiago, le preguntó al trasandino si esperaba que Daniela Aránguiz lo fuera a apoyar a Perú.

Es que justo días antes del desenlace, donde la “carecuica” iba a participar y viajar a acompañarlo como su novia, se supo que el modelo la habría terminado por teléfono.

Esto debido a que el participante, que se sumó a ¿Ganar o Servir?, se habría enganchado, en este nuevo encierro, nada menos que de Daniela Colett.

Luis Mateucci y su cruce con Pamela Díaz

Así, el trasandino estaría más que interesado en la ex de Edu Vargas, razón por la que habría llamado a Daniela para cortar su pololeo.

Una situación que fue aprovechada en el contacto de Pamela Díaz, consultándole al finalista si esperaba que Aránguiz llegara a apoyarlo.

Con una cara desencajada, Luis contestó que “la verdad es que no esperaba que llegue... Pero no me da gracia”.

Pamela Diaz le pregunta a Luis Mateucci si esperaba que llegara Daniela Aranguiz a la final y el muy serio responde muy serio que no, pero que eso no le da gracia. 🥺☹️ Quieren que esté nervioso para que Fabio Gane. 😐 #ganaroservir #TierraBrava pic.twitter.com/S24qispRt2 — Cielo 🎀 (@Cielo20__) April 22, 2024

Una interrogante que, de inmediato, cambió el semblante del participante, situación que indignó a algunos en redes, que acusaron que Pamela solo lo había hecho para desconcentrarlo.

Pamela Díaz llevando todos los días a Fabio a entrenar y la maldita le pregunta sobre Daniela Aranguiz a Luis Mateucci.

Maricona la Pamela #GanarOServir #TierraBrava — vieja sapa comentando Ganar o Servir ☕👵🏻 (@NoExisteCorazon) April 22, 2024

Luis Mateucci se ve muy serio y sonriendo de mala gana, se ve que no está bien, 🥺Fabio ya se sabe ganador, Luis no fue a saludar ni a su familia, Fabio lo molesto con Daniela Aranguiz para jugar más con su cabeza. #TierraBrava #ganaroservir pic.twitter.com/s6F1IsVrxK — Cielo 🎀 (@Cielo20__) April 22, 2024

Se quieren cagar a Mateucci psicológicamente, maricones! #TierraBrava — Karen Fernanda (@karen_fer1688) April 22, 2024

De esta forma, Luis Mateucci se preparó a competir con Fabio Agostini, en una final de aquellas, donde Tierra Brava dará paso inmediato a ¿Ganar o Servir?