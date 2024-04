“Sospechoso, como diría Bombo Fica”: Aníbal Mosa fustiga la idea de remodelación del Estadio Monumental

Santiago

En el marco del aniversario 99 de Colo Colo, el actual presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, remarcó el interés de ir avanzando en torno al proyecto para remodelar el estadio Monumental, aunque el primer escollo lo tendrá la próxima semana afrontando la chance de ser reelecto como líder del directorio.

Al respecto, Aníbal Mosa será su principal contendor, aunque el exmandamás del cuadro albo prefiere no poner el foco en ello. “Hay cosas más importantes que la elección. Lo más importante es la celebración de los 99 años de la institución social y deportiva más grande del país. Mañana meternos en el partido con la UC, donde tenemos que ganar, y después también con Alianza Lima. Les pido conversar de eso la próxima semana”, dijo.

Sin embargo, donde el empresario puertomontino no se guardó sus dardos, fue al momento de analizar la propuesta de Alfredo Stöhwing, socializada en reunión ayer jueves, respecto a la remodelación del recinto de Pedreros.

“No es un proyecto, es una carta Gantt, una especificación de un modo de trabajo que se podría llevar hacia adelante. Para mí, nada nuevo. No vi ningún elemento nuevo para decir que hay un trabajo de fondo para desarrollar el proyecto. Sin desmerecer lo que se presentó, lo que hizo en su momento Harold Mayne-Nicholls no tiene nada que envidiarle. No hay maqueta ni presupuesto. Dudo que con 50 millones de dólares podamos hacer un estadio nuevo. Lo que se presentó fue una hoja de ruta para una posible adjudicación de cierto proyecto. Una cosa es una presentación y otra es plasmarlo en la realidad”, remarcó, junto con cuestionar el “timming” para entregar aquellos datos.

“No era el momento. Tuvieron 12 meses para entregar al directorio ciertas pautas de trabajo, pero presentarlo un día antes del aniversario, una semana antes de la junta de accionistas, me parece sospechoso, como diría Bombo Fica”, apuntó.

“Blanco y Negro necesita ganar mañana y el martes. El resto, cada uno puede hacer sus conjeturas. Lo más importante es la institución. En esta administración, varios nos sentimos marginados de las decisiones que se toman. Nos hubiese gustado tener más opinión antes de tener esta presentación. Recién me enteré ayer, pese a que el coordinador del proyecto se contrató en octubre. No tenemos que tomar esto como temas personales, sino como falta de respeto a la institución”, dijo, junto con lamentar la forma en que se ha dado la propuesta para un remodelado Estadio Monumental.

“Todos queremos un estadio nuevo. Con Harold Mayne-Nicholls colocamos el tema de la renovación del estadio, conversó con un banco inglés incluso para financiar el proyecto. Hay maneras y maneras de hacerlo, lo primero es consensuar una hoja de ruta en el directorio. Se puso la carreta antes de los bueyes”, concluyó un siempre ácido Aníbal Mosa tras la ceremonia de aniversario 99 de Colo Colo.