Alfredo Stöhwing proyecta fechas y costos para la remodelación del Estadio Monumental

Santiago

En medio del ceremonial con el que Colo Colo celebró su aniversario 99, el foco está puesto en torno a la opción de que pueda remodelar su estadio, el Monumental, cuestión que abordó el mandamás del club, Alfredo Stöhwing.

Al respecto, aseguró que la primera piedra se pondría en 2025 para tener el recinto ya modernizado de cara al 2026, cuestión para la cual reconoció que los costos serán significativos, por más que en un comienzo se habló de una inversión de 50 millones de dólares.

“Son montos muchos mayores, debería ser, como piso, un costo de 100 millones de dólares (...) El naming rights debería ser sobre 100 millones, puede ser más dinero, claro. Eso es lo que nos han dicho los expertos que hemos consultado”, remarcó Alfredo Stöhwing en diálogo con Los Tenores, reconociendo las dificultades que presenta el proceso.

“Dos peligros grandes para que esto no resulte es la estabilidad institucional y la seguridad, las empresas no quieren estar vinculadas a problemas. Llevamos ya dos años seguidos con números azules, estamos buscando un crecimiento institucional, también para que las empresas se involucren en esto” explicó Alfredo Stöhwing, junto con descartar que el fin del control del club por parte de Blanco y Negro no influirá en la inversión del Monumental.

“No tiene que ver con el contrato de concesión. Blanco y Negro sigue, pero cambian los accionistas, por lo que la institución se puede comprometer por más años sin que eso signifique cambiar la concesión. Si no se han pagado las deudas, el Club Social se queda con el 99% de las acciones, pero Blanco y Negro sigue existiendo. El Club Social tiene que aprobar en asamblea que existan los naming rights”, comentó, apuntando las razones por las cuales el proyecto del Estadio Monumental sí puede resultar en esta ocasión.

“La principal razón es que en esa época el Club Social no estaba llano a cambiarle el nombre al estadio. Ahora sí hay una apertura para trabajar en el cambio. A mi modo de ver, no hay otra fórmula para financiar esto”, fundamentó, ilusionado en quedar un año más a cargo de Blanco y Negro, aunque no demasiado preocupado del centenario.

“No necesariamente seré el presidente del centenario, pues la Junta de Accionistas se puede programar para marzo del 2025. No tengo problema que haya otra persona para el centenario, prefiero enfocarme en el trabajo. No seguiría otro año más si salgo ahora”, concluyó Alfredo Stöhwing en el diálogo con Los Tenores.