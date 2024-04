Pamela Leiva está full modo “Bichota”: gastó más 300 mil pesos en merchandising oficial de Karol G

Pamela Leiva, conocida por su fanatismo por Karol G, está emocionada por la próxima presentación de la estrella urbana en el Estadio Nacional los días 19, 20 y 21 de abril, como parte de su exitosa gira “Mañana será bonito”, donde interpretará éxitos como Contigo, QLONA y Mi ex tenía razón.

En una entrevista con La Cuarta, Pamela reveló su entusiasmo por el concierto de Karol G. “Ya estoy modo Bichota, me fui al merch, ¡me lo compré todo! Yo nunca me había permitido algo así”, expresó la comediante. Además, compartió un video en su cuenta de TikTok mostrando todos los productos que adquirió.

Para el concierto, Pamela tiene planeado lucir una de las poleras en tono rosado del merchandising de Karol G. “Me gustaba mucho porque es ella sobre su tiburón, entonces me voy a poner esa polera creo que con unos jeans, todavía no sé si son unos jeans con cristal o con unos cargo”, adelantó.

Gastó más de 300 mil pesos en mercadería de la Bichota

A pesar de haberse gastado 325 mil pesos en la compra de mercancía oficial de Karol G, Pamela Leiva mencionó que no suele darse este tipo de lujos, pero decidió consentirse para este evento especial. “Me lo compré todo (...) De verdad que estaba como una cabra chica ¡Te lo juro, te lo juro!”, afirmó.

Fue su sobrina, quien la acompañará al concierto, la alentó a disfrutar de este momento único. “Me decía: ´dale nomás, dale, si ha sido el único lujo que te das’”, expuso.

La venta de la mercadería oficial de Karol G comenzó el martes 16, tres días antes del primer show en el Estadio Nacional. Los productos están disponibles en Pedro de Valdivia Norte 691 y también se podrán adquirir en el propio recinto durante el evento.