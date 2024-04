Ministro Montes tras declarar como testigo en el Caso Convenios: “Fui claro y categórico, yo me enteré de las irregularidades el 16 de junio”

Fue durante la entrega de 25 departamentos del condominio “Los Quillayes”, en la comuna de La Florida, que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, apareció, un día después de haber declarado como testigo en el marco del llamado Caso Convenios, que indaga el traspaso de recursos fiscales a fundaciones.

Un procedimiento que dijo tener pendiente desde junio de 2023, y que, frente a dos fiscales y policías de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) duró aproximadamente una hora y media o dos. “Yo fui claro en decirle, de manera categórica y clara, que el día en que yo me enteré de las irregularidades en Antofagasta fue en 16 de junio, después de un llamado de la ministra Carolina Tohá para preguntarme si yo sabía algo de eso. Yo venía de haber entregado viviendas en Rancagua”.

En otro aspecto de la investigación, Montes también espetó la declaración de la ex subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas (ex Revolución Democrática), quien señaló que los antecedentes del caso de Democracia Viva en 8 de junio. Respondió el ministro:

“Cada vez que se dijo, revisábamos los WhatsApp, los correos, toda la oficina, por lo menos tres ocasiones toda la oficina, todo el equipo, y en ningún caso pudimos encontrar nada. Repito: nunca supe antes del 16 de junio, independiente de lo que haya dicho la subsecretaria”.

“Respecto a información anterior a todo esto, que fue en marzo y abril: recibí un llamado de una autoridad de la región quien me planteó que se estaba contratando más gente de la normal en la Seremi de la región. Frente a lo cual le pedí a la subsecretaria, antes del otro caso, que viera cuál era la situación. Ella me informó verbalmente que no había nada pendiente, que habían sido contrataciones iniciales, pero que no había tal problema. Le volví a preguntar más adelante. En mayo estaba convencida de eso y eso fue todo”, profundizó luego.

Otra pregunta fue la aceleración de la ejecución de los proyectos por baja ejecución presupuestaria por parte de Verónica Serrano, funcionaria del Minvu. Un procedimiento que para el ministro fue normal: “En septiembre y octubre, todos los ministerios están tratando de ejecutar toda la inversión que tienen que hacer porque tienen hasta fin de año para dejarla en marcha, pregúntale a cualquier persona que trabaje. Ese fue el criterio que operó”.

“Queremos que termine luego, porque el caso ha afectado mucho a la moral y al trabajo del ministerio de la Vivienda. La gente saca mucha fuerza para seguir trabajando porque esto generó un tema de imagen que no tiene que ver con los funcionarios en general, es una cosa bastante focalizada, pero igual afecta a todos. Queremos que termine lo antes posible, que los que cometieron delitos sean sancionados, también los que cometieron faltas administrativas sean sancionados y para eso valoramos esta investigación”, concluyó.