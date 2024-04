Matías Camacho no descarta la posibilidad de ser presidente de Blanco y Negro: “Siempre ha sido una opción” / Instagram @matcamachor

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, habló este viernes en el marco del aniversario 99 de la institución y anticipó las elecciones de directorio que vivirá Blanco y Negro el próximo viernes 26 de abril.

Con miras al centenario del conjunto albo, Camacho indicó que “hay mucho por hacer, será un año muy intenso y debemos trabajar a toda máquina porque el centenario de Colo Colo así lo demanda. Esta es la institución más grande de Chile y, por lo tanto, la celebración del centenario debe ser una fiesta histórica”.

En esa línea, descartó la posibilidad de extender el contrato de concesión para la remodelación del Estadio Monumental. “El club nunca la ha pensado, no hemos tenido ninguna conversación y no es necesario tampoco. No estamos disponibles a conversar sobre una extensión del contrato de concesión. El único número que podríamos escuchar respecto de años de concesión es cero”, aclaró.

Asimismo, entregó detalles del proyecto de remodelación del recinto de Macul que fue presentado al directorio este jueves: “Se mostraron los avances y se hizo una exposición, pero esta era una reunión informativa en donde se dio cuenta al directorio de los avances. Por lo tanto, no hay una decisión respecto de aprobar o rechazar algo”.

“Me pareció una presentación seria. Está todavía en una etapa muy inicial, no hay nada definitivo, pero me pareció una buena presentación. Todo lo que surge ahora se puede interpretar con una mirada electoral y es complejo también”, agregó.

En medio de la elección presidencial que se avecina en Blanco y Negro, Matías Camacho indicó que “no se pueden paralizar todas las gestiones, pero hay que tener calma y esperar que pase esta coyuntura más política para seguir avanzando. Este es un proyecto que debe estar más allá de una elección y de quien preside la concesionaria y el club social. Restaurar el Monumental tiene que aunar las voluntades de todos”.

Además, dio a conocer la postura del Club Social y Deportivo Colo Colo de cara a las votaciones. “Nosotros estamos evaluando. Hemos tomado la decisión de respetar la voluntad del pueblo colocolino y de velar por los intereses de Colo Colo. Esa es la decisión de fondo y más relevante que nosotros tomamos. Tomaremos la decisión coyuntural que nos parezca la más apropiada en el contexto actual”, afirmó.

“A nosotros nos interesa el cuidado de nuestra identidad, el respeto por nuestra historia y de cuestiones mínimas que nos pueden alejar de los accionistas de Blanco y Negro. Cualquiera sea el bloque al que pertenezcan, nos parece que la voz de la gente y los socios y socias, no puede quedar subyugada simplemente por quien tiene más dinero”, añadió.

Por último, se abrió a la opción de presidir Blanco y Negro. “Siempre ha sido una opción, pero son cosas que también hay que evaluar dentro de lo que estamos ponderando para el día 26 de abril”, sentenció.