“No me pongas nervioso”: La “jugada” de Jorge Valdivia para acercar a Luciano Cabral a Colo Colo

Luciano Cabral, volante y una de las buenas figuras de Coquimbo Unido, abordó la posibilidad de llegar a un equipo grande del fútbol chileno y apuntó al beneficio que le traería esto para su desarrollo como futbolista.

“Obviamente que a todo jugador le gustaría jugar en un club grande de Chile, eso no quiere decir que estoy mal en Coquimbo, de lo contrario, estoy muy agredido de la posibilidad que me dio y trato de demostrárselo dentro de la cancha”, señaló el mediocampista en diálogo con ESPN.

En esa línea, indicó que “jugar en un club grande te exige muchas más cosas y considero que eso te lleva al crecimiento. Me ayudaría a seguir creciendo más de lo que lo estoy haciendo hoy en día”.

El aviso de Jorge Valdivia a Luciano Cabral

En la misma entrevista, Cabral destacó la importancia de que sus compañeros conozcan su estilo de juego. “Ellos deben entenderme que cuando me perfilo para un lado o miro para otro lado, los veo, así que tienen que marcarme el pase y yo trato de que les llegue la pelota lo más limpio posible. En el puesto en el que juego no tengo mucho tiempo, entonces necesito que ellos me marquen el pase porque ya sé dónde están”, explicó.

En ese instante intervino Jorge Valdivia, panelista del programa, lanzándole un claro aviso. “Eso en Colo Colo sería más fácil”, dijo el “Mago”, mostrando su deseo por ver al volante de Coquimbo jugando en el “Cacique”. Luciano Cabral no aguantó las risas y le respondió: “No me pongas nervioso”.