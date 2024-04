Un incidente captado en video es motivo de controversia actualmente en las redes sociales al mostrar un desacuerdo entre un conductor de aplicación y una pasajera. La discusión surgió cuando la mujer pidió ser dejada al interior de un motel, solicitud a la que el conductor se negó rotundamente.

En el video, se escucha al chofer decir: “Yo no me meto dentro de los moteles”, mientras la pasajera insiste en que la lleve al lugar al que ella desea llegar. “No me tiene que tratar así”, reclama la clienta. La situación se torna más tensa cuando la mujer amenaza con grabar al conductor y le insiste: “Le estoy diciendo que me deje donde yo voy”.

“Soy mujer, te puedo denunciar”

Ante la insistencia de la pasajera, el conductor se muestra cada vez más molesto y le dice: “Yo la dejo hasta aquí, bájese, si quiere me paga si quiere no me paga, chao”. La mujer le pide que no le grite, pero el hombre continúa exigiéndole que se baje del vehículo de inmediato. “Hey, ¿por qué me grita usted?”, responde en un momento el chofer de aplicación.

En medio de la discusión, la pasajera menciona: “¡Falta de respeto! Soy mujer, te puedo denunciar”, a lo que él responde explicándole que le está brindando un servicio. “Soy yo el dueño del auto”, enfatiza.

La situación se complica aún más cuando la mujer acusa al conductor de ser xenófobo, luego de que él comentara que ella era extranjera. “¿Qué tiene que ver eso?”, alega ella luego de se mencionara que era migrante, y el chofer le replica: “Por que sí, son patudos”. Luego se termina el video.