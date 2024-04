“Nos hace pensar que...”: Branco Ampuero resalta una de las claves de Tiago Nunes para levantar el rendimiento de la UC

Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, anticipó el clásico de este sábado frente a Colo Colo por el Campeonato Nacional 2024 y valoró el momento del equipo de Tiago Nunes, que viene de sumar dos triunfos seguidos.

En el marco del lanzamiento de la alianza entre NBA Store y Under Armour, el central de la UC conversó con ADN Deportes y se refirió a la preparación de los cruzados para medirse ante los albos en Santa Laura.

“El equipo está trabajando acorde a lo que nos pide Tiago (Nunes) semana a semana, independiente quien sea el rival. Apuntamos todavía a una mejora del rendimiento individual, grupal y futbolístico”, inició comentando.

En esa línea, añadió que “Tiago va a cumplir recién un mes con nosotros y hay muchos aspectos todavía que podemos mejorar. Es importante el partido del sábado, queremos nuestro tercer triunfo consecutivo para meternos en la pelea con los de arriba y en cuanto a eso será atractiva. Nosotros queremos seguir escalando en la tabla”.

Asimismo, valoró la labor del DT brasileño en el conjunto precordillerano: “No se ha dejado de trabajar, hay cosas puntuales que nos pide para esta semana y nosotros como jugadores tenemos que llevar a cabo la idea del entrenador. Son semanas intensas y creo que las estamos llevando bien. En cuanto a los resultados nos ha ido bien y esperamos sostenerlos lo más que se pueda”.

Además, destacó al joven portero Thomas Gillier, quien se adueñó del arco de la UC tras la lesión de Sebastián Pérez: “Es un jugador maduro y grande. Con 20 años creo que ya no se le tiene que tachar como juvenil. Tiene que tomar el arco, hacérselo su responsabilidad y a partir de eso ponerse a trabajar”.

“Tengo todas las fichas en él, porque se entrena bien, trabaja bien y cada partido que pasa lo hace mejor. Es un jugador de casa que lo conozco hace bastantes temporadas. Día a día muestras sus capacidades en los entrenamientos como para quedarse con el arco de Católica y una vez que se recupere Seba (Pérez) supongo que habrá una pelea importante en el arco”, agregó.

Por último, Branco Ampuero destacó la competencia interna en el conjunto cruzado. “Creo que lo más relevante de todo esto ha sido que Tiago no nos conoce. No conoce la liga, no conoce a los jugadores y eso nos hace pensar que cada semana va a ser una competencia interna dura por quedarse con el puesto de titular. La competencia interna es lo primordial en este momento para que el rendimiento individual y grupal sea el óptimo para competir”, sentenció.