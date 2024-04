Una idea errónea muy extendida es que las personas que engañan a sus parejas también deben ser desleales en otros ámbitos de su vida. No tiene por qué ser así.

Ashley Madison, el mayor sitio de citas del mundo, realizó una encuesta para determinar el grado de fidelidad de sus miembros y descubrió que éstos prefieren mantener la infidelidad exclusivamente en el dormitorio. Los resultados de la encuesta indican que los miembros de Ashley Madison son clientes y ciudadanos extremadamente fieles.

La pregunta de la encuesta compartía una lista de más de 20 categorías y preguntaba si los miembros eran más propensos a engañar en los artículos de la lista, o su pareja.

Según los resultados de la encuesta, los hombres son los menos propensos a engañar (7%), mientras que las mujeres son las menos propensas a engañar a su terapeuta (6%), lo que indica que la salud mental y el bienestar son importantes para las mujeres en Ashley Madison, mientras que los hombres en Ashley Madison pueden valorar la competitividad y “ganar limpiamente”.

En lo que respecta a la política, tanto los hombres como las mujeres de Ashley Madison son igual de leales a sus partidos políticos, y el 86% afirma que preferiría engañar a su pareja (el 87% de los hombres frente al 86% de las mujeres). Tampoco pierden el tiempo con su dosis de cafeína. El 85% de los miembros de Ashley Madison preferiría engañar a su pareja antes que cambiar su café habitual.

“Una vez infiel, siempre infiel, es un refrán que oímos a menudo”, dice Paul Keable, Director de Estrategia de Ashley Madison. “Cuando alguien tiene una aventura, se nos dice que esa persona también será desleal en todos los ámbitos de su vida. Nuestros miembros demuestran que esto es un mito, abriendo la puerta a una conversación más profunda sobre lo que hay en el corazón de un supuesto infiel”.

Ciudadanos modelo

Según los resultados, los miembros de Ashley Madison son propensos a seguir las reglas cuando se trata de sus finanzas o de solicitar un empleo. El 87% de los encuestados preferiría engañar a su pareja antes que a sus impuestos, siendo los hombres ligeramente más propensos a hacerlo (13% de los hombres frente al 8% de las mujeres). Además, el 90% de los miembros encuestados afirmó que preferiría engañar a su pareja antes que en una solicitud de empleo o en un examen.

Clientes fieles

Las apariencias son importantes, el 82% de todos los miembros encuestados preferiría engañar a su pareja antes que a su peluquero/barbero. Tal vez no sorprenda que las mujeres se muestren menos dispuestas a dejar escapar a su peluquero favorito: el 87% afirma que es más probable que engañen a su pareja, frente al 82% de los hombres. Pero la cosa no queda ahí. En general, los miembros indican un mayor nivel de fidelidad a sus proveedores de telefonía, su lugar favorito de comida para llevar, su gimnasio preferido, etc.

El 89% de los encuestados preferiría engañar a su pareja antes que a su agente inmobiliario o a su entidad bancaria.

El 83% de los encuestados preferiría engañar a su pareja antes que a su proveedor de telefonía.

El 84% de los encuestados preferiría engañar a su pareja antes que a su marca favorita de electrónica móvil.

El 82% de los encuestados preferiría engañar a su pareja que a su restaurante favorito de comida para llevar.

El 85% de los encuestados preferiría engañar a su pareja antes que a su gimnasio preferido.

El 90% de los encuestados preferiría engañar a su pareja que a su entrenador personal.

Una de las áreas en las que las mujeres son más propensas a desviarse de su relación romántica es la dieta. El 45% de las mujeres encuestadas preferirían hacer trampas en su dieta antes que a su pareja (frente al 31% de los hombres que dijeron lo mismo).

La infidelidad no se limita a las relaciones de pareja, pero la sociedad tiende a asignar clasificaciones de qué tipos de deslealtad son más o menos aceptados. Para los miembros de Ashley Madison, la infidelidad es mejor dejarla en el dormitorio.