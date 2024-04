Tiago Nunes menciona las claves para enfrentar a Colo Colo y asegura que la UC puede pelear “por algo más grande”

Tiago Nunes, DT de Universidad Católica, anticipó el clásico contra Colo Colo a disputarse este sábado a las 17:30 horas, por la novena fecha del Campeonato Nacional 2024.

“Sabemos que el clásico se tiene que tomar de manera importante, con la máxima atención posible. Me tocó participar de clásicos importantes en Brasil y Perú. Son partidos parejos que se definen por detalles. Emocionalmente tenemos que estar equilibrados”, señaló el técnico brasileño este miércoles, en rueda de prensa.

Más allá de lo que puede hacer el “Cacique”, el entrenador de la UC remarcó que “lo principal es enfocarnos en nuestro equipo, seguir mejorando y creciendo. Mejorar individualmente en lo técnico y físico, más confianza emocional y disfrutar de estos partidos que son especiales. Cuando empiezas a trabajar en el fútbol, quieres estar en este tipo de partido”.

Respecto a la formación para este choque, Tiago Nunes valoró que sus dos centrodelanteros, Castillo y Zampedri, lleguen con confianza tras los goles que marcaron el fin de semana pasado ante Iquique. “Es un buen dolor de cabeza. Cuando el delantero anota hay más confianza. Sabemos que hay una disputa en todas las posiciones y si un equipo anota, está más cerca de ganar los partidos. Ahora, cuando el equipo anota, es porque encuentra un funcionamiento y conexiones dentro de la cancha”, mencionó.

Además, reconoció que aún no define quién va a reemplazar a Eugenio Mena, que no jugará ante Colo Colo por estar suspendido. “Tengo tres jugadores que pueden jugar en el lateral izquierdo, estoy entrenando y evaluando con los tres. No es solo un cambio de un jugador por otro, porque hay que ver cómo afecta al equipo defensiva y ofensivamente”, aseguró.

Por último, Nunes afirmó que Universidad Católica está para pelear por “más grande” esta temporada. “Tenemos un buen equipo con jugadores que han probado sus condiciones de jugar acá y pelear por algo más grande. Tenemos que mejorar día a día y hay mucho por hacer. Veo muchísimo potencial. Este partido es una oportunidad para reafirmar lo que estamos haciendo”, concluyó.