El lamento de Alfredo Stöhwing por sus roces con Aníbal Mosa previo a elecciones en ByN: “No le hacen bien a la institución”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, tomó la palabra este miércoles tras la actividad en donde el plantel de Colo Colo recibió lujosos autos de regalo por parte de uno de sus auspiciadores.

“Obviamente que es un incentivo para los jugadores, imagino que están felices, era algo que no se esperaban, es un premio para ver si desde el sábado volcamos los malos resultados que tenemos y empezamos con los triunfos en el torneo local”, señaló el mandamás albo sobre los obsequios de la marca Jetour para los futbolistas del “Cacique”.

Stöhwing también se refirió al proyecto de remodelación del Estadio Monumental y mencionó que el reducto renovado no estaría listo para abril del 2025, mes donde Colo Colo cumple 100 años. “Difícil que llegue el estadio listo para esa fecha, pero el centenario dura todo el año, no es una fecha solamente, así que esperamos que el estadio esté para ese periodo”, agregó.

Roces con Aníbal Mosa y su “buena relación” con el CSD Colo Colo

Por otro lado, Alfredo Stöhwing lamentó sus roces con Aníbal Mosa de cara a las elecciones presidenciales que tendrá Blanco y Negro el próximo 26 de abril. “Son parte de este periodo, a mí no me gustan, no le hacen bien a la institución, lo ideal sería tener una cuestión más conjunta y con más estabilidad, pero así es Colo Colo”, indicó.

En cuanto a su administración en el club, remarcó que “lo veo muy favorablemente, institucionalmente estamos mucho más fuertes. Si recorren el club, es otro mundo, todas las instalaciones para los juveniles, la pradera, la Casa Alba, los camarines, todo se ha mejorado. Desde afuera uno nota la repercusión y por eso el interés de las principales empresas del mundo por participar en la remodelación del estadio”.

Al cierre, Stöhwing se refirió a su relación con el Club Social y Deportivo Colo Colo, que podría ser clave con sus votos en las elecciones de ByN. “Hemos tenido una muy buena relación, hace años ha habido una especia de disputa entre Blanco y Negro y el Club Social que a mí siempre me ha parecido sin sentido, inoportuno y perjudicial para el club. He hecho todos los esfuerzos por tener buenas relaciones con el Club Social, estamos trabajando en conjunto y conversando permanentemente”, concluyó.