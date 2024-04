Profesor chileno resuelve problema matemático de casi un siglo de antigüedad

Este viernes, la revista científica ‘Inventiones Mathematicae’ publicó un nuevo estudio del investigador de la Facultad de Matemáticas UC, Héctor Pastén. Se trata de “The largest prime factor of n^2 + 1 and improvements on subexponential ABC”, realizado sin coautores y que arroja resultados inéditos en Teoría de Números.

El trabajo del matemático contiene dos aplicaciones. La primera, ejemplifica los alcances de una teoría sobre curvas de Shimura desarrollada por Pastén durante su tiempo como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en la Universidad de Harvard. Y que destaca por resolver un problema que tiene casi un siglo de antigüedad.

En tanto, la segunda aplicación, relacionada con la conjetura ABC - considerada como uno de los mayores misterios de la matemática- dio con un resultado que se posiciona como el más sólido hasta la fecha.

La revisión y publicación del artículo tomó solo dos meses, en contraste con los dos años o más que puede llegar a demorar la totalidad del proceso en una revista del nivel de Inventiones Mathematicae, sobre todo para aquellos trabajos relacionados a Teoría de Números, donde existe un alto nivel de dificultad técnica.

“Estos procesos de revisión son muy lentos, dado la complejidad del tema. Se trata de una disciplina mucho más complicada que otras, debido a la gran variedad de técnicas y herramientas de todo el espectro de la matemática que son necesarias para poder siquiera comenzar a hacer algo”, explicó el profesor de la Facultad de Matemáticas UC.

“Un gran logro personal”

Con todo, el académico manifestó su orgullo con los resultados obtenidos: “Para mí es muy gratificante ver los frutos de esos esfuerzos anteriores y representa un gran logro personal, porque llevo trabajando en este problema desde hace más de diez años (...)”, sostuvo Pastén, quien dedicó la publicación a su padre fallecido.