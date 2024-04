“Tenía una conversación previa con su esposa”: prima del teniente Emanuel Sánchez revela plan de respaldo para proteger a su familia

El cobarde asesinato del teniente Emanuel Sánchez en Quinta Normal dejó una profunda huella en su familia, como lo refleja el testimonio de su prima Suaesmi Zacconi. La joven, quien vive a escasas cuadras del lugar donde ocurrió el trágico suceso, compartió detalles sobre el impacto que ha tenido esta pérdida en su familia y su comunidad.

Suaesmi Zacconi relató en una entrevista para el matinal de CHV, Contigo en la mañana, su experiencia al enterarse de lo ocurrido. “Yo vivo a dos cuadras de donde sucedió el ataque y me di cuenta que había un altercado en la esquina de mi casa. Posterior a ver fotos y videos, me voy dando cuenta que era mi primo”, afirmó.

Tras ello, la prima del teniente Sánchez también destacó la vocación de servicio que caracterizaba a su primo y señaló que su deceso “es lamentable, como familia queremos justicia y que las autoridades se den cuenta de lo que realmente está pasando”.

El plan de respaldo que tenía el carabinero para su familia

Más adelante, Suaesmi Zacconi también compartió el impacto emocional que ha tenido la cobertura mediática sobre el caso: “Lo más fuerte es amanecer con su cara en todos los canales de televisión y recordar que él es el fallecido”.

En cuanto a cómo se encuentra la familia del teniente, la prima expuso: “No he podido hablar con la esposa, la estamos esperando acá en el Servicio Médico Legal. Yo he podido hablar con la mamá, que tuvo que viajar desde región. Obviamente, está muy tocada, está destrozada, es una noticia que tú no te esperas”.

Finalmente, Suaesmi Zacconi también reveló la existencia de un plan de seguridad que su primo tenía para su familia. “Tengo entendido que él tenía una conversación previa con su esposa para tener un plan B en caso de que sucediese algo y que ellos pudiesen cubrirse y estar protegidos, mientras él repelía cualquier tipo de asalto o circunstancia. Le indicó a su esposa que agarrara al niño y se tirara boca al suelo”, cerró.