“No se la doy a nadie”: Pato Mejías de Los Atletas de la Risa vivió terrorífico episodio en Miami

El humorista Patricio “Pato” Mejías, miembro de Los Atletas de la Risa, se encuentra de visita en Miami para reunirse con su hijo mayor, quien reside en esa zona desde hace varios años. Sin embargo, su estancia familiar se vio marcada por un inesperado incidente durante un operativo policial en un conocido centro comercial de la ciudad.

El suceso ocurrió el pasado domingo en el Dolphin Mall, ubicado en la ciudad de Sweetwater, en el condado de Miami-Dade. Según relató Mejías, mientras él y su familia recorrían el mall, se desató un intenso operativo policial a raíz de un reporte sobre la presencia de un hombre armado en el lugar.

La situación fue descrita por el humorista como “una experiencia super complicada, que no se la doy a nadie”, indicando que fue un momento de angustia y nerviosismo para él y sus acompañantes. “Fue puro susto”, mencionó Pato en una conversación con LUN.

Más encima, la complicación se intensificó porque justo antes del operativo, él y su familia se habían separado en distintas tiendas del centro comercial. Pato Mejías se encontraba solo y sin su celular, lo que aumentó su preocupación al no poder contactar a sus seres queridos y no saber su paradero. “Nos dijeron que nos fuéramos a esconder al fondo de la tienda y que nos tiráramos al piso”, recordó en un momento de la entrevista.

“Me pasé todos los rollos”

El humorista describió el ambiente tenso dentro del mall, con la presencia de policías armados y la recomendación de refugiarse al fondo de las tiendas y tirarse al suelo como medida de seguridad. “Mi desesperación comenzó porque justo el celular se me había quedado en la casa, entonces no podía llamar a nadie. Estaba angustiado porque no sabía dónde estaba mi familia”, destacó Pato.

“Veíamos a los policías pasar por el pasillo con metralleta en mano, y nos comenzamos a poner muy nerviosos dentro de la tienda, y no nos dejaban salir. Acá hay muchos latinos, entonces empezaron a preguntar si alguien había escuchado algo, algunos decían que ‘sí' y otros que ‘no’, yo no escuché nada”, expuso.

Después de varios minutos de incertidumbre y angustia, el operativo policial concluyó sin que se registraran pruebas que confirmaran la presencia de un tiroteo en el centro comercial. El alcalde de Sweetwater, José Díaz, confirmó que estaban al tanto de los hechos, pero posteriormente se determinó que no hubo evidencias que corroboraran el incidente.

“Me pasé todos los rollos, porque estuvimos encerrados como una hora, de si mis hijos habían alcanzado a esconderse en una tienda, pensé como que quizás quien andaba disparando podía estar escondido en una tienda y agarrar a alguien de rehén o que iba a pasar alguien tirando balazos”, relató Pato.

Tras el episodio, Patricio Mejías pudo reunirse con su familia y expresó su alivio y emoción al reencontrarse con ellos, incluso llegando a estallar en llanto debido a la tensión vivida durante el operativo.