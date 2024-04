“Es un rival que…”: el aviso de Guillermo Soto a Edson Puch de cara al duelo entre Deportes Iquique y la UC

Guillermo Soto, zaguero de Universidad Católica, se pronunció en conferencia de prensa este martes, donde se refirió al próximo choque que tendrán los “cruzados” ante el sublíder, Deportes Iquique.

El lateral derecho de la UC anticipó el duelo que tendrá por su banda con el delantero iquiqueño, Edson Puch. “Conocemos a Puch, es un buen jugador, tiene una trayectoria tremenda y viene siendo desequilibrante. Es un rival que estoy viendo en detalle para tratar de contrarrestar su juego, pero también estamos enfocados en lo que vamos a hacer nosotros”, aseguró.

Además, el “Guille” destacó el nuevo aire que tomó el equipo desde que llegó el técnico Tiago Nunes. “Estamos encontrando funcionamiento, eso nos deja una sensación positiva, hemos tenido buenas semanas de trabajo, el equipo subió un peldaño en la confianza y veo a todos mis compañeros compitiendo muy bien por un puesto”, reconoció.

Respecto al mal arranque de temporada que tuvo el club, comentó que “ha sido difícil porque los resultados no se nos han dado, hemos tenido golpes duros y uno se siente muy responsable por ser refuerzo, no he estado conforme con mi rendimiento, siento que puedo dar mucho más”.

“Cada vez me siento mejor, me apoyo mucho en el cuerpo técnico, en las indicaciones que nos dan, trato de cumplir e ir sumando de a poco hasta alcanzar un buen nivel que permita aspirar a toras cosas”, remarcó el defensor, quien por ahora no está preocupado en ser opción para La Roja.

“Tuve la experiencia de ir a la selección chilena y siempre queda esa ilusión, pero hoy en día estoy muy concentrado en Católica y en subir mi nivel”, concluyó Guillermo Soto.

Universidad Católica visitará a Deportes Iquique el sábado 13 de abril, a las 20:00 horas, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2024.