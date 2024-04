“Estoy no soltera”: Fran Valenzuela aclara su situación amorosa ante rumores de que estaría en una relación con Daniel Matamala

Sin Editar, el popular programa de Pamela Díaz y transmitido a través de YouTube, reveló en su más reciente capítulo detalles íntimos de la vida de Francisca Valenzuela. La reconocida cantante chilena fue la protagonista del último episodio del espacio conducido por La Fiera, y durante su entrevista, repasó su extensa carrera musical y abordó aspectos personales de su vida.

En medio de la conversación, Pamela Díaz no dudó en preguntarle a Fran Valenzuela sobre su estado sentimental actual. La pregunta directa fue: “¿Estás soltera, casada, divorciada, disponible, no disponible?”. La cantante, luego de un breve silencio, respondió: “Uhmmm, estoy no soltera, no estoy disponible, hasta recientemente”.

A pesar de su respuesta, Francisca Valenzuela se mostró feliz pero evitó dar detalles sobre su pareja actual, manteniendo cierto hermetismo en cuanto a su vida amorosa. Este hecho despertó la curiosidad de sus seguidores y del público en general, quienes están pendientes de cada detalle de la vida de la artista.

¿Está o no con Daniel Matamala?

La vida sentimental de Francisca Valenzuela es objeto de especulaciones en los últimos meses, especialmente con rumores que la vinculan sentimentalmente al reconocido periodista Daniel Matamala. Estos rumores se intensificaron cuando la periodista Cecilia Gutiérrez mencionó en noviembre pasado que la pareja estaba buscando un hogar para vivir juntos.

Las recientes declaraciones de Fran Valenzuela durante su participación en Sin Editar han avivado aún más los rumores y las especulaciones en torno a su relación con Daniel Matamala. Muchos seguidores han conectado las pistas y consideran que la cantante podría estar hablando de él al referirse a su situación sentimental actual.