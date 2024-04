Sindicatos de trabajadores de supermercados Líder en negociación colectiva con la empresa: de no obtener respuesta iniciarán paro nacional este lunes

En las últimas horas, se dio a conocer que los sindicatos de trabajadores de supermercados Líder anunciaron que están en negociación colectiva con la empresa, por lo que, de no obtener una respuesta positiva, iniciarán una huelga desde Arica hasta Osorno.

Concretamente, los trabajadores sindicalizados de la empresa Walmart aseguraron que de no llegar a un acuerdo antes de la medianoche, darán el inicio a un paro nacional a partir desde este lunes 8 de abril y se extendería por un mínimo de 15 días.

Según especifican los trabajadores de la empresa, la medida de protesta se basa en una falta de atención a sus demandas laborales. En esa línea, desde el sindicato han expresado sus preocupaciones por la falta de avances en las negociaciones sobre temas laborales, de beneficios y mejoras salariales.

Mediante un comunicado, los sindicatos afiliados a la federación de trabajadores autónomos de Walmart, señalaron que “los tiempos ya cumplidos y a un par de horas de iniciar el proceso de huelga legal con los trabajadores hacemos un llamado a la empresa a concientizar con nosotros y llegar a un acuerdo”.

María Reyes, secretaria del sindicato de trabajadores autónomos de Walmart, sostuvo que “estamos en proceso de negociación colectiva y los plazos se nos terminan. Hoy a las 00:00 horas no teniendo respuesta de la empresa mañana empezamos iniciamos la huelga legal. Desde Arica hasta Osorno donde tenemos locales”.

Dentro de los locales más afectados sería el de la comuna de Coronel, donde “no llegamos a acuerdos con servicios mínimos”. En esa línea, Reyes, detalló que “no contiene los cargos específicos para cubrir las áreas, como sería recepción, seguridad y bodega. Por lo tanto, no teniendo para cubrir esas áreas el local no puede abrir sus puertas”, cerró.

Por tal motivo, se espera que la medida tenga un impacto en la cadena de suministro de los establecimientos, lo que podría afectar a clientes en todo el país.