Walton Goggins se prepara para el estreno de “Fallout”: “Este es un hecho monumental”

Cada vez falta menos para el esperado estreno de Fallout, la nueva serie de Prime Video que sigue la tendencia de las adaptaciones de videojuegos al formato televisivo, destacando lo mejor de cada historia.

Hace ya bastante tiempo que venimos hablando de este proyecto y poco a poco se han ido revelando detalles, incluyendo el tráiler oficial. Todo esto mantiene expectante a los fanáticos que están ansiosos por ver el corte final.

Bajo este contexto, en ADN.cl pudimos conversar con uno de los protagonistas, Walton Goggins, quien interpreta a ‘The Ghoul’, que sin dudas se ha tomado gran parte de los anuncios y fotografías publicitarias.

Al ser consultado por lo que lo motivó a formar parte de esta producción, reconoció que “para mí empezó con Jonathan Nolan, he sido un fanático de él desde hace mucho tiempo, desde Memento, creo que es un escritor extraordinario, un cinematógrafo extraordinario, así que entre Jonathan, Geneva y Graham, de los que también soy fanático, pensé que era una gran oportunidad”.

Respecto a cómo se ha ido trabajando en la adaptación del mundo gamer, se mostró bastante emocionado, asegurando que “este es un hecho muy monumental, no es una broma, traer esto a la pantalla...”.

“Me sentí confiado de que este es un grupo de cinematógrafos que realmente entienden el arte de cómo tratar esto de una manera artística. Esto no es random, no está dejado a sus propios dispositivos, estas personas saben exactamente lo que están haciendo (...) sabía que estaba en buenas manos y quería ser parte de esto”, añadió el actor.

Las mejores historias vienen de los juegos

Si bien Goggins se siente muy bien con todo lo realizado en torno a la serie, reconoció que no tenía mucho conocimiento del videojuego, por lo que no tenía una cercanía especial ni motivación.

“No jugué el videojuego, lo conozco porque mi hijo es un jugador, pero no ha jugado Fallout”, comenzó diciendo, pero aclaró que una vez se sumó al proyecto de Amazon “hablamos de eso”.

Asimismo, al tener su primera noción de lo que hay detrás del título, además de todo el impacto en la comunidad geek que tiene, apuntó que “Fallout podría no haber sido un videojuego”, resaltando la historia central.

“Yo sigo las historias y ¿Dónde se cuentan las mejores historias? En este momento muchas de ellas salen del mundo de los videojuegos. Finalmente, la gente está entendiendo el éxito de The Last of Us”, reflexionó el intérprete.

“Hice Tomb Raider, que Geneva escribió con Alicia, casi 8 años atrás, y fue una gran historia, y ahora estamos en este nuevo renacimiento de la historia de un videojuego (...) espero que hayamos logrado lo que estábamos intentando hacer”, agregó.

Siguiendo la misma línea, el actor valoró todo el trabajo que hay detrás por parte del equipo, tanto detrás como delante de cámaras, con la idea de que sea una gran adaptación al formato de serie.

Señaló que “muchas personas responsables” hicieron grandes esfuerzos y “han trabajado muy duro” en cada detalle de creación “para que sea una experiencia satisfactoria para los jugadores del juego”.

Adentrándose un poco más en la trama, Walton Goggins aseguró que “esta historia no está basada en una de las semanas de Fallout, sino una nueva entrada en el canon del universo de Fallout”.

El estreno de la serie está agendado para el próximo jueves 11 de abril, sumándose directamente al catálogo de Amazon Prime Video sin costo adicional.