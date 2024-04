Santiago

No todos los cerca de 35 mil hinchas que llegaron ayer miércoles al estadio Monumental para seguir a Colo Colo tuvieron una noche feliz, más allá del triunfo en los descuentos ante Cerro Porteño, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Todo luego de lo ocurrido con Paulo Farías, que al celebrar el tanto de Lucas Cepeda en la tribuna Caupolicán, no contaba con que un hoyo en plena zona baja del recinto, a un costado del acrílico que separa a los fanáticos de la cancha, le terminaría provocando un duro accidente.

“Estaba seis puestos arriba y bajé al acrílico a gritar el gol con la banca, porque se fueron a celebrar ahí. De repente, me doy vuelta a ver a mi hijo y me voy para abajo, de golpe y porrazo. Nunca vi el agujero que estaba en la galería. Me frenó un poco el codo, me golpeé en el cemento y me frenó eso, además de la pierna derecha, la que me doblé. No me pasó nada tan grave, no me fracturé, pero si quedé con una molestia fuerte en el hombro y las piernas magulladas, me enterré un fierro que había ahí, cerca de los genitales. Tengo una herida ahí”, aseguró el fanático de 52 años en diálogo con ADN Deportes.

Las secuelas para Paulo Farías tras el accidente en el Monumental. Ampliar

Al margen que la situación no pasó a mayores, evidencia la falta de condiciones para que los fanáticos de Colo Colo puedan asistir al estadio Monumental, al margen del lío que hubo por el ingreso frustrado de la ambulancia para auxiliar al defensa de Cerro Porteño, Bruno Valdés.

“Es preocupante. Yo soy una persona adulta, uno conserva la calma, pero un niño en esa situación sería muy fuerte caerse ahí. Es peligrosísimo. Ojalá hagan algo con el estadio, lo tienen bien abandonado. Es por el bien de todos. Ojalá no me castiguen el estadio, pero falta un poquito de preocupación, el estadio lo tienen bien abandonado, la sociedad anónima no le ha hecho bien al club”, concluyó un apesadumbrado Paulo Farías en la charla con ADN Deportes.