A más de 700 kilómetros: descubren enorme océano escondido bajo la Tierra

“Esta es una prueba tangible de que el agua de la Tierra provino del interior”, esas fueron las palabras del geofísico Steven Jacobsen, líder de un estudio que develó un nuevo secreto de nuestro planeta: la existencia de un gigantesco océano oculto debajo de la corteza terrestre.

En concreto, se trata de una reserva de agua escondida en una roca azul llamada ringwoodita, que se encuentra a 700 kilómetros al interior del planeta en el manto, una capa de roca caliente entre el núcleo y la superficie de la Tierra.

Las partes del planeta Tierra Ampliar

“La ringwoodita actúa como una esponja, absorbe agua. Hay algo muy especial en su estructura cristalina que le permite atraer hidrógeno y retener agua”, explicó Jacobsen en torno a esta investigación detallada en el artículo “Dehydration melting at the top of the lower mantle”.

Como una esponja dentro de la roca

Este asombroso hallazgo vino acompañado de otra particularidad: los científicos descubrieron que dentro de la roca el agua no se encuentra en estado líquido, sólido o gaseoso, sino que esponjoso, apodado el cuarto estado.

Asimismo, se estima que la magnitud de la reserva de agua encontrada son tres océanos juntos. De esta manera, el descubrimiento podría ayudar a explicar de dónde provienen los mares de la Tierra.

“Finalmente, estamos observando pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que podría contribuir a explicar la abundancia de agua líquida en la superficie de nuestro planeta”, complementó Steven Jacobsen.