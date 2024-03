Felipe Mora tuvo un partido dulce y agraz anoche en la MLS de Estados Unidos. El chileno marcó su primer gol de la temporada 2024 del fútbol norteamericano, pero su equipo Portland Timbers cayó ante Vancouver Whitecaps.

El delantero nacional ingresó desde la banca al minuto 65, cuando su escuadra perdía 2-1, y se encargó de poner el empate a los 77′ mediante un impecable cabezazo dentro del área.

A pesar del tanto que anotó el ex U de Chile, la visita no pudo aguantar el marcador y al minuto 87 el elenco local marcó el 3-2 definitivo.

Tras el partido, Felipe Mora habló en rueda de prensa y lamentó la derrota de Portland Timbers. “Fue un partido muy difícil, no era lo que habíamos planeado en la semana, nos hicieron un gol demasiado rápido y nos complicó. En el segundo tiempo mejoramos, gracias a Dios llegamos al empate. Lástima que en la última jugada que les quedó se llevaron el triunfo”, señaló.

El atacante chileno también valoró su gol y su regreso a las canchas luego de sufrir una lesión en el pie en la pretemporada. “Estoy contento por el gol. La lesión que me pasó en el último amistoso no me lo esperaba, fue un balde de agua fría. Ahora estoy feliz de sumar minutos, espero seguir sumando y convirtiendo goles”, indicó.

Revisa el gol de Felipe Mora ante Vancouver Whitecaps